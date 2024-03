V Praze dnes začíná souběh veletrhů Holiday World, For Caravan a For Boat

Novinky v cestovním ruchu a regionální turistice přinese ode dneška do neděle pražský mezinárodní veletrh Holiday World & Region World, jehož 32. ročník se koná v letňanském areálu PVA Expo.

Souběžně s ním mohou zájemci navštívit také veletrhy For Caravan a For Boat, které naopak představí nové modely karavanů, vodních skútrů, člunů nebo trendy v kempování. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti ABF, která areál PVA Expo provozuje.

Cestovatelský veletrh Holiday World & Region World je dnes určen pouze pro pracovníky v oboru, veřejnosti se otevře v sobotu. Partnerskou zemí letošního 32. ročníku je podle organizátorů Srí Lanka, loni to bylo Slovensko.

Vedle veletrhu Holiday World & Region World se o víkendu v letňanském areálu uskuteční festival Kolem světa, který nabídne přednášky cestovatelů či fotografů a ochutnávky cizokrajných jídel. Například v sobotu s cestováním po Pákistánu posluchače seznámí Lenka Hrabalová a neděle nabídne přednášku Libora Vaicenbachera o fotografování v Andách.

Návštěvníci veletrhu For Caravan budou mít podle organizátorů možnost absolvovat kurz obsluhy a manévrování přívěsu, připraveny jsou také soutěže o zapůjčení karavanů či obytných vozů. Na veletrhu For Boat pak mohou lidé vyhrát loď v hodnotě půl milionu korun.

Pro veletrhy Holiday World & Region World, For Caravan a For Boat je vyhrazena jedna vstupenka, na festival Kolem světa se vstupné platí zvlášť.