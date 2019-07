V prvním pololetí začalo podnikat nejvíce lidí za čtyři roky

V posledních pěti let podniká stále více žen, počet podnikatelek stoupl loni o zhruba deset tisíc na 735 tisíc. Ženy nejčastěji podnikají v obchodu,... více

Analýza

Zavedení bankovní daně by zvýšilo ceny finančních produktů

Případné zavedení sektorové bankovní daně by zvýšilo ceny finančních produktů. To by se projevilo především ve vyšším úročení hypoték a zdražení úvěrů pro... více