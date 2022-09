V reakci na inflaci plošně zvýšila platy skoro třetina firem

Téměř třetina tuzemských firem reagovala na letošní extrémně vysokou inflaci a plošně zvýšila platy všem svým zaměstnancům. Dalších 15 procent podniků přidávalo výběrovým profesím nebo jen klíčovým zaměstnancům. Mírná většina firem zachovává platy na úrovni z počátku roku. Vyplývá to z průzkumu společnosti Edenred mezi 200 tuzemskými firmami.

Růst mezd podle něj ale v naprosté většině případů nepokryje zaměstnancům prudce se zvyšující životní náklady, způsobené dramatickým růstem cen. Tam, kde se přidávalo, to totiž nejčastěji bylo do pěti procent (60 procent), v 37 procentech firem pak byl růst do deseti procent a jen ve výjimečných případech přidávaly firmy více. Inflace se drží nad deseti procenty od letošního února a v srpnu dosáhla 17,5 procenta.

Do konce roku si na mzdách ještě mnozí zaměstnanci přilepší, vyplývá z průzkumu. Rozhodnuto letos plošně přidávat, případně znovu přidávat, je 15 procent zaměstnavatelů. Další desetina pak přilepší části svého personálu. Třetina firem označuje letošní přidání na mzdách za pravděpodobné.

"Pokud skutečně firmy dostojí své proklamaci, pak tu budeme mít velmi výraznou většinu společností, které během roku na platech lidem přilepší. Ekonomická situace jim ale většinou nedovoluje vyrovnat lidem růst nákladů způsobený inflací," uvedla ředitelka firemních vztahů Edenredu Aneta Martišková.

Ke zvýšení příspěvku na benefity podle průzkumu již část firem letos sáhla. V porovnání s těmi, které zvýšily mzdy, jich je ale o něco méně, 19,5 procenta. Růst výdajů byl nejčastěji do deseti procent. Dalších pět procent firem je pak rozhodnuto příspěvky na benefity ještě letos zvýšit, 15 procent to vážně zvažuje, ukázala data.

Firmy podle průzkumu již nyní nečelí tak velkému tlaku na růst mezd ze strany zaměstnanců jako v květnu. Na 27 procent tehdy označilo žádosti o přidání za velmi časté s tím, že na vedení se takto obrátila již více než čtvrtina zaměstnanců. Nyní to je o deset procentních bodů podniků méně. "Reálně se tak projevilo, že část firem během posledních měsíců již zareagovala a mzdy zvýšila," uvedla Martišková. Mzdy podle ní nakonec v reakci na prudce rostoucí inflaci zvýšilo o něco více firem, než kolik to ještě před čtyřmi měsíci deklarovalo.

Pro udržení kvalitních zaměstnanců je zvyšování mezd pro firmy klíčové, řekl projektový manažer webu Nafirmy.cz Vít Vavřinec. Firma, která je finančně zdravá, extrémně se jí nezvýšily fixní náklady na energie a zvýšení cen svých služeb dokázala přenést na zákazníky, tento krok už podle něj udělala nebo plánuje. "Je to přímo úměrné finanční situaci firmy a schopnosti splácet úvěry. Společnosti, které mzdy nezvýšily, mohou být také finančně zdravé, ale očekávají špatné výsledky v nadcházejícím období a s ohledem na to tvoří rezervy," dodal.