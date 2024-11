V USA pije alkohol 62 procent dospělých, největší spotřeba je v Kalifornii

Alkohol pije 62 procent dospělých obyvatel USA, tedy zhruba šest z deseti, napsal server Food Republic s odkazem na průzkumy amerického Gallupova ústavu. Ale který stát hraje v zemi prim, pokud jde o celkovou konzumaci alkoholu? Na tuto otázku existuje několik odpovědí, protože Spojené státy mají svého vítěze co do absolutního množství i co do průměrného objemu na jednoho obyvatele.

Pokud jde o celkový objem, vede zlatý stát Kalifornie. V roce 2023 se tu vypilo více než 3,35 milionu hektolitrů alkoholu; podstatně víc než 2,23 milionu hektolitrů zkonzumovaných v Texasu, který je na druhém místě. Ovšem pokud vezmeme v úvahu, že jde o dva nejlidnatější americké státy (v Kalifornii žilo v roce 2023 něco přes 39 milionů obyvatel a v Texasu těsně pod 29 milionů), nejde o žádné velké překvapení.

Ale když se podíváme na průměrnou spotřebu alkoholu na jednoho obyvatele, vyhoupne se do čela pelotonu stát New Hampshire s množstvím 18,17 litru alkoholu, které průměrně za rok vypije každý z nich. Na druhém místě je stát Delaware s průměrnou roční spotřebou alkoholu těsně nad 15 litrů na jednoho obyvatele.

V tomto výsledku může hrát roli skutečnost, že se v New Hampshire koná spousta festivalů, na kterých se ochutnává pivo a víno. Stejně tak se ve městech a obcích státu Delaware koná řada akcí, které vyzdvihují místní nápoje a vybízejí obyvatele i návštěvníky k ochutnávání alkoholického pití.

Kalifornie vede nejen v celkové spotřebě, ale také produkuje více než 80 procent vína v zemi. Území státu je mimořádně vhodné pro pěstování všech druhů révy, od Cabernetu Sauvignon přes Pinot Noir až po Chardonnay.

Obyvatelé New Hampshire se naopak každý podzim těší, až budou moci popíjet alkoholický mošt, který si tu tradičně vyrábějí z čerstvé jablečné šťávy fermentované s kvasnicemi a případně i cukrem.

Texasané si rádi namíchají osvěžující drink Paloma, který se připravuje z tequily, grapefruitové šťávy, limetkové šťávy a sodovky. Obliba tohoto koktejlu ve státě osamělé hvězdy se dá vysvětlit hojnou místní produkcí grapefruitů.

V Delaware je nejoblíbenějším drinkem pomerančový crush, který se připravuje z pomerančové vodky a čerstvě vymačkané pomerančové šťávy. Celostátní proslulost si získal jako specialita v baru The Starboard na pláži Dewey.

Dokonce i Wyoming, nejméně lidnatý americký stát, který je poslední na žebříčku celkového objemu vypitého alkoholu, má svůj speciální koktejl jménem Mr. Nelson. Jde o příhodný nápoj pro stát, jehož historie je spjatá s výrobou whiskey, protože se míchá právě z tohoto destilátu a zázvorového piva s trochou bitteru a kapkou citrónové šťávy.