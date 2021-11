Vánoční on-line nákupy se rozjely ve velkém. Víte, jak bezpečně nakupovat i ze svého mobilu?

Asi každý z nás má ve svém chytrém telefonu nějakou tu "nákupní" aplikaci, díky které jsou on-line nákupy v oblíbeném obchodě zase o něco snazší. Ale co váš telefon, je zabezpečený? Pokud jste odpověděli ano, patříte k té zodpovědnější části naší populace. Z nedávného výzkumu brněnské Masarykovy univerzity vyplynulo, že skoro třetina z nás nemá nijak zabezpečený přístup do svého mobilního telefonu. A to i přesto, že v něm máme soukromé fotky, citlivá data, ale i mobilní bankovnictví a jiné údaje. Nechráněný telefon, ale i přílišná zbrklost nebo podlehnutí neodolatelné nabídce se mohou vymstít a sladké vánoční nákupy nám v okamžiku pěkně zhořknou.

On-line nákupy máme rádi - je to pohodlné, rychlé a nemusíme ani nikam chodit. Každým rokem tak roste objem zboží, které přes počítač, ale i mobilní telefon nakoupíme, a samozřejmě i objem peněz, které za to utratíme. "Nárůst on-line nákupů sledujeme kontinuálně. V současné době již vnímáme zvýšený zájem o nákup zboží, kombinace Vánoc a obav z další inflace je zřejmá. Na druhou stranu v porovnání s uplynulými covidovými období nezažíváme tak razantní skok, nárůst se v tuto chvíli pohybuje okolo 15 % v meziročním srovnání," říká výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška.

Svůj telefon si chraňte

Ačkoli může být zabezpečení telefonu velmi jednoduchá věc - stačí si nastavit heslo, PIN, otisk prstu či faceID. Výzkumníci z Fakulty sociální studií Masarykovi univerzity zjistili, že více než 30 % dospělých přístup ke svému mobilu nijak "ošéfovaný" nemá. Mezi seniory je to dokonce 72 %. Nejlépe jsou na tom teenageři. V této kategorii nemá žádné zabezpečení zhruba 28 % uživatelů mobilního telefonu. "Bezpečné on-line nakupování mobilem, tzv m-commerce, má ale i další pravidla. Chránit se před hackery, viry, ale i nenechavými spolubydlícími či kolegy z práce by měl být základ," radí Jakub Ptáčník, analytik kybernetické bezpečnosti MONETY Money Bank.

Mezi uživateli, kteří si telefon střeží a zamykají ho, používá 35 % PIN kód nebo heslo, 17 % pak má nastavené spojování bodů. V posledních letech je ale čím dát tím oblíbenější používání biometrických metod, které i podle odborníků přinášejí o něco vyšší míru zabezpečení. Nejčastěji se setkáváme s ověřením pomocí otisku prstů. To má nastaveno 28 % uživatelů, kteří mají svůj telefon zabezpečený. Dalších 5 procent se do svého telefonu dostane díky rozpoznání obličeje a 1 procento pak využívá rozpoznání duhovky.

Celosvětový podíl operačních systémů mobilních zařízení je přibližně 85 % Android a 15 % iOS. "Nelze se tedy divit, že útočníci cílí primárně na tu početnější skupinu Android uživatelů. Samozřejmě je možné na tato zařízení nainstalovat komerční antivirový program, ale není to záruka absolutního zabezpečení. iOS zařízení jsou obecně považována za bezpečnější, ale méně flexibilní v porovnání s Androidy," říká Jakub Ptáčník a dodává, že větší vliv na bezpečnost má chování samotného uživatele. Vzhledem k mnohdy velmi citlivým informacím, které jsou na našich mobilních telefonech uloženy, je důležité tato zařízení chránit silným heslem (ideálně v kombinaci s biometrickým ověřením) a přístupové údaje s nikým nesdílet.

m-commerce neustále roste

Asociace pro elektronickou komerci se letos zaměřila na to, jaké zařízení nejčastěji používáme pro on-line nákupy. Počítač samozřejmě vede. "Převážně telefon používá k nákupům na internetu 10,6 procenta Čechů, záleží samozřejmě na konkrétní kategorii zboží či služby," komentuje Jan Vetyška. A dodává, že při nákupech přes mobil rozhodně doporučuje zvážit ukládání přístupových hesel a přidávání údajů ke své platební kartě do různých nákupních aplikací.

Další bezpečnostní pravidla pro on-line nakupování na mobilním telefonu jsou vesměs obdobná jako při nakupování přes počítač. Určitě je ale dobré být více pozorní, protože malý formát displeje telefonu nahrává tomu, že mnoho zdánlivě "nepodstatných" informací, podmínek a pravidel lze snadno přehlédnout. Nicméně ověřit si serióznost e-shopu, věnovat pozornost podmínkám obchodu i podmínkám doručení zboží rozhodně neopomíjejte. Nepodléhejte také neodolatelným slevám a extra nabídkám, kdy zboží musíte zaplatit dopředu.

Vánoce podvodníkům nahrávají

Vzhledem k vyššímu počtu nákupů na internetu se v období před vánočními svátky setkáváme se zvýšenou frekvencí podvodných pokusů. "S přihlédnutím k aktuálním protiepidemickým opatřením a častějšímu využívání kurýrních služeb je vysoce pravděpodobné, že se opět setkáme s podvody, které zneužívají identitu přepravních společností," varuje Jakub Ptáčník z MONETY Money Bank.

BOX: pravidla pro bezpečné nákupy na internetu

• Telefon nikdy nepouštějte z dohledu a nenechávejte ho nikde volně ležet.



• Buďte všímaví a při nakupování on-line se řiďte selským rozumem. "Je zřejmé, že při nákupu prostřednictvím mobilního telefonu mohou být zákazníci méně pozorní k detailům," varuje Jan Vetyška z APEK.



• Ověřte si obchod, kde nakupujete, a nepodléhejte lákavým nabídkám.



• Při přihlašování k bankovnímu účtu nebo při on-line platbách přistupujte k internetu z bezpečného místa - vyhýbejte se neznámým či veřejným wi-fi sítím.



• Aplikace stahujte jen z Google Play či AppStoru. "Určitě doporučuji také aplikacím neudělovat příliš vysoká přístupová oprávnění. Pokud si instaluji do telefonu kalkulačku, nedává příliš smysl, aby měla přístup k mikrofonu nebo kontaktům," varuje Jakub Ptáčník z MONETA Money Bank.



• Na mobilu si nastavte automatické aktualizace.



• Antivirové aplikace jsou i pro mobilní telefony, které za vás pohlídají podezřelé soubory, jež si chcete stáhnout, nebo vás informuje o tom, že se přihlašujete k nezabezpečené wi-fi.

Neklikejte automaticky na "souhlasím" a čtěte. Rozhodně ne všechny aplikace potřebují přístup k vašim údajům.