Varování: povánoční období přináší riziko dluhové pasti

Pro nezanedbatelnou část populace představují vánoční svátky významnou finanční zátěž. Půjčky na dárky přitom bývají z těch nejrizikovějších. Zbrklé zavázání se k úvěrům bohužel často nezůstává bez následků. Už bezprostředně po svátcích mají mnozí problém závazek splatit, objasňuje Exekutorská komora jeden z častých důvodů zadluženosti.

Lidé si často v záplavě sentimentu myslí, že čím dražší dárek nadělí, tím víc dokáží, jak moc si svých blízkých váží. Tento fakt nahrává podvodným nebo nevýhodným nabídkám různých nebankovních společností. V orientaci nám může být nápomocný Index odpovědného úvěrování, který srovnává poskytovatele půjček podle 17 kritérií (náklady, transparentnost, klientská vstřícnost...). Z porovnání společnosti Člověk v tísni vychází podle nejnovějších výsledků nejlépe pětice Kamali, Airbank, COFIDIS, Home Credit a Česká spořitelna.

Prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil vysvětluje: "Lidé často důkladně nestudují kritéria, jako jsou úrokové sazby nebo RPSN. Následně jsou šokovaní a mnozí mají problém závazek splatit. Musíme se jednoduše naučit střízlivě posoudit naši platební schopnost."

Podle čísel uváděných Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR vzrostl počet půjček ke konci roku v průměru o 15 procent, což si lze vysvětlit krom jiného i předvánoční horečkou, která svádí k impulzivním rozhodnutím a zbrklému výběru. Při nedostatku finančních prostředků spolu s mizivými úsporami to vše snadno zapříčiní, že lidé v povánočním období balancují na hraně dluhové pasti.

Právě podle výše zmíněné RPSN (roční procentní sazba nákladů) je podstatné půjčky hodnotit, protože kvůli tomuto procentu se může splatná částka enormně navýšit. Dalším kritériem jsou poplatky za předčasné splacení anebo absence splátkové kalkulačky, která potenciálním klientům vypočítá reálnou částku, kterou by zaplatili. Měli bychom být informování i o postihu, který nás čeká, pokud se zpozdíme se splátkou. Všechny tyto podmínky musí být bezvýhradně uvedeny ve smlouvě.

Lidé by se rozhodně měli vyvarovat takzvaných podnikatelských půjček, které mají odlišná legislativní pravidla. Půjčka na IČO podle zákona znamená, že nemáme nárok na stejnou ochranu jako při spotřebitelském úvěru.

Dalším typem půjčky, před kterým varuje prezident Exekutorské komory, je aktuálně populární model odložených plateb: "Je to standardní spotřebitelský úvěr, který zdánlivě vypadá více dosažitelný, ale pořád je nutné ho splatit, i když později, což nahrává dojmu, že si ho můžeme dovolit. Tuto možnost začaly nabízet v České republice zejména velké e-shopy a lidé často chtějí pod tíhou reklamy i to, na co nemají nebo co nepotřebují."

Extrémem jsou pak společnosti, které pod příslibem výhodných úvěrů požadují jištění nemovitostmi, které má zájemce ve vlastnictví.