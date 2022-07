Ve Varech se to může stát

Společnost Philip Morris jako partner 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu i letos v Karlových Varech zaujala několika překvapivými akcemi, které přitahují pozornost. Velká trojrozměrná písmena v nadživotní velikosti TADY SE TO MŮŽE STÁT, umístěná v jednom z centrálních parků, probouzejí představivost hostů festivalu i návštěvníků města a lákají k mnoha fotografiím.

Speciální venkovní instalaci s názvem "Tady se to může stát" vytvořil jeden z nejrespektovanějších českých designérů Maxim Velčovský. V trojrozměrném abstraktním nápisu představil možnost změny, která v životě může nastat kdykoliv. Třeba právě v Karlových Varech během návštěvy laboratoře Světa bez kouře, jenž letos opět stojí ve Dvořákových sadech. V ní virtuální vědec, profesor Dohořel, vysvětluje dospělým kuřákům i jejich blízkým podstatu nebezpečí cigaretového kouře a přibližuje vědu a výzkum stojící za bezdýmnými alternativami. Jak vysvětluje Maxim Velčovský: "Objekt, který je umístěný vedle laboratoře, vystupuje ze země jako trojrozměrný abstraktní nápis, nepřikazuje, ale jen oznamuje něco, co se může stát brzy, a třeba právě tady. Jde o moment, kdy se člověk rozhodne ve svém životě udělat změnu. Ve vztahu k cigaretám vyzývá kuřáky, aby je odložili jednou provždy, nebo alespoň udělali změnu." Za zmínku stojí, že i samotné město Karlovy Vary se hlásí k vizi města bez kouře.

A protože se společnost Philip Morris rozhodla, že letos se Varech nabídne dospělým návštěvníkům mnoho dalších zážitků, v duchu letošního motta TADY SE TO MŮŽE stát vyzvala ke spolupráci i další zajímavé osobnosti. V prostorách IQOS Lounge tak moderátor Libor Bouček ve své talkshow vyzpovídal nejen generální ředitelku společnosti Andreu Gontkovičovou a výkonného ředitele festivalu Kryštofa Muchu, ale také herečku Jiřinu Bohdalovou a zpěvačku Daru Rolins. Ta výzvu moderátora na otázku "Co se tady může stát?" reagovala: "Myslím, že toto odpoledne je toho důkazem, že se z něčeho, co se tváří jako práce, může stát zábava."

Podobně si fanoušci umění a hudby užili setkání s DJ NobodyListen nebo známou slovenskou výtvarnicí Márií Hulou Valenčíkovou, která živě, přímo v prostorách lounge vytvořila jedno ze svých velkoformátových abstraktních děl. To následně představila veřejnosti během doprovodné moderace Daniely Písařovicové.

Všechny uvedené hosty také zlákaly originální lázeňské oplatky, které pro IQOS Lounge připravila podle své jedinečné receptury vyhlášená hvězda cukrářského nebe Iveta Fabešová. Přidala také vlastní zmrzlinu a se svými fanoušky se potkala osobně. Sympatickou podnikatelku, jež sama ve svém byznysu poznala "co vše se může stát", okomentovala symboliku instalace Maxima Velčovského v návaznosti na letošní filmový festival: "Můžete objevit svůj talent. Poznat svoji životní lásku. Ať se nám stane cokoliv, vždy je to proto, abychom se na naší životní cestě naučili něco nového a rozvíjeli se."