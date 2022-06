Velkoplošný orel u silnice na Karlovy Vary se opět "převléká

Nový motiv na bývalém orlím poutači u karlovarské silnice R6 bude vítat návštěvníky směřující na letošní Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (KVIFF). Festival se uskuteční první týden v červenci a Mattoni je opět jedním z partnerů. Přelep orla plánuje Mattoni měnit každoročně, dle aktuálního ročníku KVIFF, na počest festivalového partnerství.

Autory vizuálu 56. KVIFF jsou Zuzana Lednická a Jonatan Kuna ze Studia Najbrt. Má být oslavou toho, co společně prožívají návštěvníci na začátku léta na karlovarské kolonádě. "Vizuál 56. ročníku KVIFF odráží naši touhu znovu se setkávat a společně prožívat festivalový týden. Vznikla tak barevná ilustrace popisující svět festivalu v jakési surreální nadsázce, kde se všechny události, filmy a setkávání slévají do jedné velké oslavy," okomentovalo námět Studio Najbrt.

"Řadu let jsme při našich častých cestách do Karlových Varů projížděli kolem poutače firmy Mattoni se symbolem orla a říkali jsme si, že by bylo hezké, kdyby mohl být ve festivalovém designu. Jsme rádi, že se podařilo propojit dva tradiční symboly Karlových Varů, KVIFF a společnost Mattoni 1873, která se v loňském roce stala jeho partnerem," upřesnil výkonný ředitel MFF KV Kryštof Mucha.

Ze založení nové "tradice" je nadšeno i vedení Mattoni 1873. "Každoroční přelep orlího poutače do "barev" a tématu KVIFF vnímáme jako hold partnerství Mattoni a KVIFF. Vizuál na poutači zůstane po celý rok a bude tak projíždějícím připomínat bezstarostně prožité festivalové dny," vysvětlil pohnutky k pravidelným změnám Ondřej Postránský, ředitel strategického marketingu Mattoni 1873.

Mattoni 1873 své někdejší velkoformátové reklamní plochy ve tvaru orlů postupně přetváří na umělecká díla již od roku 2018. Čerstvě před měsícem byly takto přeměněni například dva orli u dálnic D8 a D5.

Historicky první umělecký motiv na orla připravila česká grafička žijící ve Velké Británii, Míla Fürstová. Další návrhy na realizované přeměny vzešly vždy ze studentské soutěže pořádané Akademií výtvarných umění v Praze (AVU). "Jsme rádi, že jsme poskytli mladým umělcům prostor vyjádřit se a představit svá díla širokému publiku," dodává Ondřej Postránský.