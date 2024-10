Veřejnosti se v úterý pod názvem W Prague otevře někdejší hotel Evropa

Na pražském Václavském náměstí se v úterý po rekonstrukci otevře někdejší slavný secesní hotel Evropa. Hotel, který byl od roku 2013 uzavřený, bude pod názvem W Prague provozovat celosvětový řetězec Marriott jako součást své luxusní sítě W Hotels. ČTK to sdělil mluvčí hotelu Petr Kostka.

Z dat realitní společnosti Cushman & Wakefield vyplývá, že letos v Praze nově otevřel hotel Cloud One společnosti Penta. V příštím roce se například očekává otevření rekonstruovaného hotelu Intercontinental, který se přejmenuje na Fairmont Golden Prague.

Majitelem někdejšího hotelu Evropa je zakladatel cestovní kanceláře Exim Tours Ferid Nasr, který ho koupil od společnosti Julius Meinl, napsal začátkem roku 2019 server e15. Nasr tehdy uvedl, že hodlá hotelu vrátit luxusní prvorepublikový charakter. Hotel se nachází v památkově chráněné budově.

Konzultant pro hotelové nemovitosti ve společnosti Cushman & Wakefield Martin Hocek ČTK řekl, že rekonstrukce pětihvězdičkového hotelu v Praze vyjde na 1740 až 2750 eur (asi 44.000 až 70.000 Kč) za metr čtvereční. Přístavba moderní budovy ve vnitrobloku si podle dřívějších informací vyžádala stovky milionů korun. Po rekonstrukci bude mít hotel W Prague 161 pokojů včetně prezidentského apartmá. K dispozici bude pro hosty i veřejnost několik restaurací, kaváren či střešní bar s terasou, krytý bazén, fitness centrum a wellnes.

V příštím roce by měla podle Hocka do Prahy vstoupit i síť Sir Hotels, v roce 2026 Puro Hotels. Minulý rok nově otevřel hotel Zleep a po rekonstrukci hotel Alcron pod značkou Almanac X. Předloni pak otevřel hotel Andaz Prague a apartmánový koncept The Julius, zároveň se dokončila rekonstrukce hotelu Falkensteiner.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek ČTK řekl, že hotelový průmysl má v Česku velký potenciál. "Samotná hodnota pozemků a budov při investicích do koupě hotelů určitě do budoucna poroste," dodal.

Hotel Evropa vyrostl v centru Prahy v roce 1872 podle návrhu architekta Josefa Schulze v novorenesančním slohu, na začátku 20. století byl přebudován ve stylu secese. Roku 1924 ho koupil restauratér Karel Šroubek, po němž pak nesl jméno a stal se synonymem luxusu, vyhlášené kuchyně a prvotřídních služeb. Mezi jeho hosty patřila společenská smetánka tehdejší doby. Před druhou světovou válkou v hotelu bydlel i britský obchodník Nicholas Winton, který odtud organizoval záchranu židovských dětí před nacismem. V roce 1951 byl hotel znárodněn a přejmenován na Grand hotel Evropa. Postupně chátral. Po roce 1989 byl restituován a několikrát změnil majitele.

Na českém hotelovém trhu se v letošním prvním pololetí uskutečnily dvě transakce za 35,2 milionu eur (přibližně 890 milionů korun). Proti stejnému období loni hodnota transakcí klesla o čtvrtinu, ve srovnání s rokem 2019 před pandemií covidu-19 byla nižší o 92 procent, sdělila ČTK už dříve společnost Cushman & Wakefield. Transakcí by podle ní v budoucnu mělo být více. Očekává se například prodej luxusních pražských hotelů Hilton a Four Seasons.