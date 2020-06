Vietnam ratifikoval dohodu o volném obchodu s EU

Vietnam ratifikoval smlouvu o volném obchodu s Evropskou unií. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamem (EVFTA) zruší či sníží 99 procent cel na zboží obchodované mezi oběma zeměmi a poskytne Vietnamu potřebnou podporu k tomu, aby se zotavil po pandemii. Dohoda je podle tiskových agentur označována za nejobsáhlejší, jakou EU kdy uzavřela s rozvojovou zemí, a je první svého druhu uzavřenou mezi EU a některou z rozvíjejících se zemí v Asii. Vstoupit v platnost by měla v červenci.

V pondělním hlasování v parlamentu se pro dohodu vyslovilo 94 procent poslanců. Vietnamský parlament téměř vždy ratifikuje vládní návrhy, upozornila agentura Reuters.

EU tak má dohodu o volném obchodu s druhou zemí, která je členem Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). První byl Singapur. Evropští kritici dohody upozorňovali hlavně na dodržování lidských a pracovních práv ve Vietnamu. Součástí dohody je tak poprvé klauzule týkající se lidských a pracovních práv.

Světová banka v květnu odhadla, že EVFTA by mohla do roku 2030 zvýšit hrubý domácí produkt (HDP) Vietnamu o 2,4 procenta a vývoz o 12 procent. Mohla by také dostat stovky tisíc lidí z chudoby.

Jednání o dohodě začala v roce 2012 a podepsána byla v Hanoji loni v červnu. Evropský parlament ji ratifikoval v únoru.

Až vstoupí smlouva v platnost, EU zruší 85 procent cel na vietnamské zboží a v příštích sedmi letech začne postupně další cla snižovat. Vietnam zruší 49 procent dovozních cel na zboží z EU, na zbytek bude mít deset let.

Dohoda otevírá ve Vietnamu firmám z EU sektor služeb, včetně poštovních, bankovních a přepravních. Firmy z EU se také budou moci ucházet o veřejné zakázky. Sladí i některé normy a ochrání před imitacemi potraviny a nápoje z EU, jako je například šampaňské nebo řecký sýr feta.

Ekonom a bývalý poradce vietnamských premiérů Pham Chi Lan uvedl, že realizace dohody nemohla pro Vietnam přijít v lepší čas, protože země s 95 miliony obyvatel se teď snaží zotavit z propadu způsobeného nemocí covid-19. Dohoda by také měla zlepšit konkurenceschopnost Vietnamu a zvýšit jeho atraktivitu pro investory, kteří přesouvají továrny z Číny.

Vietnam je druhým největším obchodním partnerem EU v jihovýchodní Asii. Hodnota vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi loni činila 56 miliard USD (1,3 bilionu korun).