Vláda schválila kompenzaci pro autobusové dopravce, dostanou až miliardu korun

Zájezdoví autobusoví dopravci dostanou na pokrytí ztrát z krize od státu až miliardu korun. Kompenzace, které budou vypláceny za sedačku a den, ve středu schválila vláda. Sdělil to ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Krize v Česku zasáhla až 2 tisíce zájezdových dopravců provozujících dohromady asi 9 tisíc autobusů. Podle sdružení Česmad Bohemia až polovině z nich hrozí krach.

Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června. Stát totiž zohlední zamrznutí trhu až do konce školního roku. Výše dotace se přitom bude vypočítávat na sedačku a den. Stát bude peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity. Nejvíce, až 135 korun za den, dostanou dopravci s nejekologičtější emisní třídou EURO VI. Naopak úplně mimo podporu se ocitnou firmy s vozidly vyrobenými před rokem 2000.

Peníze by měly dopravcům pomoci především s leasingovými splátkami. U běžného zájezdového autobusu činí až 150.000 korun měsíčně, u patrových vozidel s cenou kolem 14 milionů korun je to ještě o 100.000 korun více. Firmy budou moci peníze použít i na ukončení činnosti. Podle ministerstva dopravy má podpora umožnit provozovatelům adaptaci na situaci na trhu do druhého čtvrtletí příštího roku. Podle sdružení dopravců Česmad Bohemia, se kterým resort program konzultovalo, podpora dopravcům pomůže, je však nutné jí poskytnout co nejdříve.

Dopravcům během jara klesly zakázky téměř na nulu. V létě, které obvykle patří k nejdůležitějším obdobím pro zájezdové firmy, se dopravci dostali na zhruba pětinu běžného počtu zakázek. Na podzim se ovšem situace opět začala zhoršovat a objednavatelé začali zakázky dopravcům opět ve velkém rušit.