Vláda schválila návrh novely o snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,5 koruny

Vláda ve středu schválila návrh novely zákona o dočasném snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,5 koruny na litr. Premiér Petr Fiala to oznámil na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Ministr financí Zbyněk Stanjura (oba ODS) před týdnem uvedl, že opatření by mělo platit v období od 1. června do 30. září. U nafty přitom ministerstvo financí zvažuje zavést snížení trvale.

Opatřením vláda reaguje na prudký růst cen pohonných hmot v souvislosti s invazí ruských vojsk na Ukrajinu. "Na čerpacích stanicích by se mohly ceny snížit až o 1,8 koruny na litr. Opatření přinese pozitivní dopad na řidiče i na podnikatelský sektor. Dopravcům pomůže s konkurenceschopností," uvedlo ve středu na twitteru ministerstvo financí.

Ministři se na snížení domluvili už před týdnem, ve středu rozhodli o legislativní úpravě. Musí ji ještě schválit Parlament a podepsat prezident. Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny.

Přes tento krok silniční dopravci žádají přímou finanční pomoc státu. Ta se podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) nepřipravuje. Bylo by podle něj složité rozlišit, podle jakých kritérií by se udělovala, řekl minulý týden.

Ceny benzinu i nafty vystoupaly kolem 10. března na rekordní maxima v důsledku ruského vpádu na Ukrajinu, po kterém výrazně zdražila ropa a zároveň oslabila koruna vůči dolaru. Litr Naturalu 95 stál v průměru až víc než 47 korun, průměrná cena dieselu přesáhla 49,50 Kč/l. V minulém týdnu lidé u tuzemských čerpacích stanic podle údajů společnosti CCS za litr benzinu Natural 95 zaplatili v průměru 43,88 koruny, za litr nafty dali 46,62 koruny. Mezitýdenně klesly ceny pohonných hmot o desítky haléřů.