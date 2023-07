Vláda zaplatií společnosti Michelin více než 50 milionů

Vláda zaplatií společnosti Michelin poplatek za zařazení do prestižního gastronomického průvodce. Je to nástroj, jak Česko propagovat v zahraničí. Celkové náklady činí 51,3 milionu korun na pět let. Na financování by se neměl podílet jen stát, ale také kraje a soukromý sektor.

"Útrata za gastronomické služby představuje v mnoha případech více než 30 procent z jejich celkové útraty," vysvětlil krok vlády ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zařazení do průvodce považuje za jeden z nástrojů, jak lze přispět k návratu turistů do Česka po koronavirové krizi. Finance do toho vložené se podle Kupky velmi rychle Česku vrátí.

Michelin v první fázi provede analýzu celkové kvality gastronomické scény v Česku, inspektoři firmy poté navštíví podniky z užšího výběru a ohodnotí je. Ve druhé fázi se budou na základě analýzy oceňovat podniky a také se uskuteční marketingová kampaň zaměřená na zahraniční turisty.

Společnost Michelin restaurace hodnotí jen v zemích, jejichž národní agentury pro cestovní ruch přispějí. Michelinskou hvězdu dostala před 15 lety jako první gastronomický podnik v postkomunistických zemích pražská restaurace Allegro v hotelu Four Seasons, předloni jednu hvězdu obhájily pražské restaurace Field a La Degustation Bohême Bourgeois. V loňském roce Michelin doporučení pro Česko nevydal.