Vliv na to, kde a co budou Češi nakupovat, bude mít i očkování, míní expert

Čeští spotřebitelé budou podle Karla Týry ze společnosti Nielsen IQ nyní více vyhranění než dříve. Roli v tom, kde budou nakupovat a jaké zboží vloží do košíku, bude mít nejen finanční situace, která byla důležitá i v předchozích obdobích, ale také očkování nebo nařízená práce z domu. Více Čechů bude podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské spořit, očekává i vyšší příklon k on-line nákupům. Týra a Horská to ve středu řekli v Kongresovém centru Praha na konferenci Retail Summit.

Pro výběr obchodu i sortimentu bude mít podle Týry nadále zásadní význam finanční situace zákazníků. Pandemie ovšem podle něj přinesla novou dynamiku v této oblasti. České domácnosti mají podle Horské tzv. nadvklady v hodnotě 200 miliard korun. Peníze ale nejsou v ekonomice podle ní rovnoměrně rozložené. Velké rezervy nejspíše příliš nemají lidé s nízkými příjmy, většinou v regionech, lidé žijící sami či rodiče s dětmi. Naopak střední a vyšší třída podle ní finance má a bude je chtít využít.

Na to, jak se zákazníci v maloobchodu budou chovat, respektive budou muset chovat, bude mít podle Týry vliv také fakt, zda jsou očkovaní. Souviset to bude s vládními opatřeními s ohledem na vývoj šíření nákazy.

Dalšími faktory ovlivňujícími výběr prodejny a zboží bude mít práce z domova nebo výuka dětí na dálku, možnosti cestování nebo zábavy mimo domov.

Češi budou podle Týry více v dalším období nakupovat výrobky spadající do kategorie hygieny a bezpečnosti, vyšší poptávka bude po zdravějších variantách běžně kupovaného zboží. Týra nevěří, že by se všichni lidé vrátili zpět do kanceláří, poptávka tak poroste i po doručení jídla, uvedl.

Lidé stále jako v době uzávěr chodí podle Týry nakupovat méně často, nákupy lépe plánují, za jeden utratí více peněz než před vypuknutím pandemie koronaviru.