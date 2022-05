Kultovní snímek Vratné lahve se vrací na televizní obrazovky. Záběry z filmu se Zdeňkem Svěrákem představí v unikátní televizní reklamě novinku - Mattoni ve skleněné zálohované lahvi. Značka tak originálním způsobem navazuje na mnohaletou podporu české kultury a zároveň vyzdvihuje výhody zálohového systému na nápojové obaly, jenž v Česku funguje zatím jen na lahve skleněné.

Nová reklama vtipně pracuje se záběry z filmu Vratné lahve, v němž si hlavní roli bývalého učitele Josefa Tkalouna zahrál Zdeněk Svěrák. Originálně tak představuje novou Mattoni v designové skleněné lahvi, ale zároveň otevírá důležité téma ochrany životního prostředí.

S nápadem na použití filmových záběrů přišel režisér a scénárista Jan Svěrák: "S Mattoni spolupracuji již od minulého roku na jednom ze svých posledních projektů - muzikálu Branický zázrak. Když přišel dotaz, zda se chci podílet také na tvorbě spotu pro minerálku v nové zálohované lahvi, využití Vratných lahví se jaksi samo nabízelo. Jsem rád, že nápad byl přijat s nadšením a náš film podpoří systém zálohování obalů, který považuji za smysluplný."

Ikonické okénko pro vracení zálohovaných lahví, jež bylo k vidění ve filmu, v obchodech potkáme už jen sporadicky. Dnes práci lidské obsluhy zastávají především automaty. Co se naopak nezměnilo, je fakt, že do automatů můžeme vracet téměř výhradně skleněné lahve od piva. S dalšími nápojovými obaly, jako jsou PET lahve a plechovky, zatím česká legislativa nepočítá a to je velká škoda. Mattoni se proto rozhodla rozšířit své portfolio o další obal, který splňuje principy cirkulární ekonomiky, po použití se nestává odpadem a je využíván stále dokola.

Mattoni 1873 je v Česku jedním z hlavních průkopníků zálohování PET lahví a nápojových plechovek. Je zakladatelem iniciativy Zálohujme.cz a podílela se v loňském roce na zavádění zálohového systému na PETky a plechovky na Slovensku.

Značka Mattoni v příštím roce oslaví 150 let od vzniku své značky a za tu dobu se stala bezmála synonymem pro minerálku. Jedinečná poloha na rozhraní Krušných a Doupovských hor jí dává střední mineralizaci s vyváženým poměrem vápníku, hořčíku a draslíku pro každý den. Kromě toho značka také dlouhodobě podporuje českou kulturu a její produkty se objevily v záběrech bezpočtu filmových snímků, včetně Vratných lahví. "Proto bylo spojení kampaně na novou vratnou Mattoni ve skleněné lahvi s tímto kultovním filmem naprosto přirozené," vysvětluje spojení unikátní kampaně s filmem Ondřej Postránský, strategický ředitel marketingu Mattoni.

Mattoni ve skleněné lahvi osloví především milovníky vkusného stolování, designový obal o ideálním objemu se hodí na každý stůl. Dostupná je v perlivé a neperlivé variantě. Novinkou na českém trhu je i unikátní dělitelná přepravka. Ta umožňuje pohodlnou manipulaci i uskladnění v domácnosti​. Z obchodu si zákazník odnese buď 6, nebo 12 lahví.