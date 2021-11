Výběrový vzdělávací program Huawei letos absolvovaly dvě desítky talentovaných studentů, třetinu tvořily dívky

Dvě desítky studentů technologických oborů českých vysokých škol získalo letos pošesté v řadě možnost vzdělávat se pod vedením špiček v oboru ICT. Globální program Seeds for the Future pořádaný společností Huawei umožňuje talentovaným studentům nakouknout pod pokličku inovativních projektů například v oblastech technologií 5G, umělé inteligence (AI), cloudových služeb či smart cities. Experti z Huawei už prostřednictvím programu proškolili více než stovku českých vysokoškoláků, v posledních letech navíc roste zájem i mezi dívkami. Letos tvořily účastnice programu celou třetinu.

Informační a komunikační technologie jsou základním pilířem rozvoje digitální ekonomiky. Stále větší roli v procesu digitální transformace však hrají studenti, na něž se již několik let zaměřuje společnost Huawei. V říjnu ve spolupráci s technickými univerzitami napříč republikou opět proběhl unikátní projekt na podporu vzdělávání, který má ve světě už třináctiletou historii a v České republice běží od roku 2015. Seeds for the Future nabízí těm nejlepším studentům v oboru možnost rozvíjet své nadání v oblastech nejmodernějších technologií a předává pokročilé znalosti potřebné pro uplatnění se v sektoru IT a telekomunikací. Obor ICT dlouhodobě patří mezi ty, které prochází nejvíce dynamickým rozvojem. Dnešní studenti se tak musejí nejen vybavit dostatečným elánem na neustálé vstřebávání nových informací, ale také se připravit na tvrdou konkurenci. Právě s tím může program významně pomoci.

"Viděla jsem spoustu zajímavých řečníků, odborníky ve svém oboru a největší výhodu vidím v tom, že v Huawei byli ochotní s námi sdílet know-how, na které bych normálně nemohla dosáhnout. Je to skvělá zkušenost do budoucna," uvedla absolventka letošního ročníku Seeds for the Future Monika Hrubá, studentka VŠTE v Českých Budějovicích. Právě tuto přidanou hodnotu Huawei vnímá jako jednu z nejdůležitějších. "Čeští studenti mají díky Seeds for the Future jedinečnou příležitost načerpat znalosti a zkušenosti v jednom z nejvíce inovativních prostředí, seznámit se s nejmodernějšími technologiemi v sektoru IT a telekomunikací a získat obrovský náskok oproti svým vrstevníkům," říká Dina Mašínová, manažerka projektů společenské odpovědnosti ve společnosti Huawei.

"Letos nás navíc potěšil i vysoký zájem dívek. V Huawei dlouhodobě usilujeme o jejich větší zapojení do odvětví ICT a v tomto roce nakonec tvořily celou třetinu všech účastníků programu," uvádí Mašínová. Technické obory známé pod zkratkou STEM jsou podle statistik Eurostat zastoupeny ženami právě zhruba z jedné třetiny. Data OSN nicméně dokládají, že ve více než dvou třetinách světa je podíl žen s dokončeným vzděláním v technických oborech pouze 15 %. Jejich životní cestu přitom z velké části ovlivňuje podpora, které se dívkám v průběhu studia dostává. I proto Huawei apeluje na studentky, aby se neváhaly do programu zapojit.

Absolventi uplynulých ročníků měli až do roku 2019 možnost projít vzdělávacím programem přímo v centrále Huawei v čínském Šen-čenu. "Dvoutýdenní program přímo v Číně absolvovalo doposud šedesát studentů. Jeden týden byl vždy poznávací a druhý týden vzdělávací. Jelikož dbáme na vzdělání, tak jsme navzdory covidové pandemii v programu pokračovali alespoň online a těší nás, že jsme mohli na dálku přivítat studenty z univerzity v Ostravě, v Brně a Českých Budějovicích," uvádí Mašínová. Program v posledních dvou letech probíhal ve zkráceném týdenním režimu zaměřeném převážně na vzdělávací přednášky a semináře.