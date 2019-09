Vyhovuje mi obsah MBA studia? Manažeři odpovídali v průzkumu.

Jsou absolventi MBA studia spokojeni s jeho obsahovou náplní? Jak hodnotí odbornou a manažerskou úroveň studia? A mají od lektorů k dispozici adekvátní studijní materiály? Nejen na tyto otázky se rozhodl zjistit odpověď manažerský institut CEMI v ojedinělém průzkumu mezi svými absolventy, realizovaném agenturou STEM/MARK.

Podle 86 procent dotázaných je MBA studium na institutu CEMI dostatečně odborně zaměřené, přičemž podle 79 procent respondentů bylo studium i optimálně manažersky orientované. Většina (71 procent) dotázaných pak hodnotí poměr odborných a manažerských předmětů jako optimální, pětina by nicméně uvítala více manažersky laděných předmětů na úkor těch odborných (častěji lidé mladší 45 let).

"V reakci na tento průzkum a také na zpětnou vazbu od našich více než 1600 studentů jsme inovovali náplň našich studijních oborů a zařadili zcela nové manažersky orientované předměty napříč všemi obory, s cílem modernizovat koncepci MBA studia tak, aby bylo pro naše studenty ještě atraktivnější a přineslo jim více praktických znalostí. Všichni naši noví studenti českých MBA oborů proto již od října 2019 absolvují společný manažersky zaměřený první semestr, do něhož jsme zařadili klíčové předměty, v nichž studenti načerpají komplexní znalosti z oblasti managementu a leadershipu, kterými má disponovat každý moderní manažer, naučí se strategicky myslet a řídit projekty, čelit změnám a využívat na maximum potenciálu inovací," komentuje výsledky průzkumu Mgr. Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI a dodává, že student také zjistí, jak rozvíjet svoji vlastní osobnost, a být tak efektivnější, úspěšnější a spokojenější nejen v profesním, ale i osobním životě. Jedná se o předměty, které jsou nezbytné a zcela využitelné pro každého manažera bez ohledu na jeho studijní obor a oblast, v níž působí.

Kvalitní studijní materiály jako základ MBA studia

V další části průzkumu byla hodnocena kvalita, rozsah a forma studijních materiálů, které studenti MBA dostávají k dispozici online ve studijním systému přímo od svých lektorů. Z tohoto šetření vyplynulo, že studijní materiály naprosté většině vyhovovaly, 91 procent absolventů je považuje za přiměřeně rozsáhlé a podle 97 procent respondentů je jejich odborná úroveň vyhovující, či dokonce velmi vysoce odborná. Pouhá 3 procenta absolventů považují odbornou úroveň studijních materiálů za nízkou.

"Všichni naši lektoři osobně připravují studijní materiály pro své předměty a zároveň je pravidelně aktualizují v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky. Dbáme také na vysokou úroveň jejich formálního zpracování, přehlednost a srozumitelnost pro studenty. Kromě těchto online studijních materiálů od lektorů mají navíc naši studenti k dispozici online knihovnu Bookport, již jsme začali využívat jako vůbec první vzdělávací instituce v České republice a která obsahuje více než 4.400 knih ze všech možných oblastí. Pozitivní hodnocení od studentů tedy potvrzuje správnost našeho zaměření na kvalitu studijních materiálů a studia jako takového," říká Mika.

O videopřednášky není zájem

Zajímavým zjištěním z tohoto průzkumu je fakt, že pouhá 4 procenta respondentů by preferovala jen videopřednášky místo textových studijních materiálů. "Vzhledem k tomu, že 80 procent našich studentů tvoří lidé ve věku 30 až 60 let, jde stále o generace těch, kteří jsou zvyklí vstřebávat informace spíše v psané podobě, čtou hodně a rádi. Písemné studijní materiály mají navíc tu výhodu, že si je studenti mohou vytisknout, dělat si do nich poznámky, zkrátka studovat je i offline, což je vzhledem k předraženým mobilním datům v ČR jejich nesporné plus," říká napůl žertem Mika.

"V minulosti jsme zkoušeli i skupinové videokonference s lektory, ale zájem o ně ze strany studentů byl minimální, jelikož se časem ukázalo, že studenti chtějí s lektorem konzultovat jeden na jednoho tak, aby mohli řešit konkrétní problémy ve své firmě či zaměstnání, včetně reálných čísel a dat. Proto jsme ve výuce nastavili systém konzultací, které neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi studentem a lektorem, díky čemuž mohou studenti konzultovat i citlivé firemní záležitosti, bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty. Výstupem z absolvování každého předmětu je pak cenný dokument ihned dále použitelný v jejich firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky privátním konzultacím s odborníkem", dodává k tomu Mika.

Pokud už by videopřednášky měly být použity, tak podle respondentů jen v kombinaci s písemnými texty, nebo pouze u některých předmětů, jejichž povaha to umožňuje. Podstatou videopřednášek by pak měly být hlavně informace navíc, které nelze najít ve studijních textech.

Vyplatí se studovat MBA?

Tak zní další častá otázka, kterou si zájemci o studium kladou. A v tomto případě zní odpověď jednoznačně kladně. Podle jiného průzkumu agentury STEM/MARK, který proběhl o rok dříve, je totiž celých 91 procent absolventů přesvědčeno, že investovat do MBA studia se opravdu vyplatí. Například absolventi z řad manažerů si díky zisku MBA titulu z institutu CEMI totiž dle tohoto průzkumu v průměru platově polepšili o 66 588 korun ročně. Většina respondentů (84 procent) také uvedla, že během svého studia získala mnoho praktických znalostí a dovedností využitelných ve svém oboru, tři čtvrtiny absolventů navíc pociťují díky získání MBA titulu konkurenční výhodu na trhu práce vůči těm, kteří mají pouze akademický VŠ titul. U 58 procent dotázaných došlo po absolvování studia k polepšení si na žebříčku profesní hierarchie.