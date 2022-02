Vylepšený IONIQ 5 přijíždí s novou sadou akumulátorů o kapacitě 77,4 kWh a digitálními zrcátky

Vylepšený IONIQ 5 nabízí novou sadu akumulátorů s využitelnou kapacitou 77,4 kWh. Na přání si mohou zákazníci pro svůj IONIQ 5 objednat kamerová vnější a vnitřní zpětná zrcátka, umocňující moderní a digitální charakter tohoto modelu. Mezi další nové prvky výbavy patří aktivní termo-management trakčního akumulátoru před nabíjením a inovativní tlumiče SFD (Smart Frequency Dampers), zajišťující ještě vyšší úroveň komfortu a jízdních vlastností

Hyundai představuje inovovanou verzi oceňovaného modelu IONIQ 5 pro modelový rok 2023. Modernizovaný IONIQ 5 bude vybaven novou sadou trakčního akumulátoru o využitelné kapacitě 77,4 kWh. Vůz navíc nabídne řadu nových prvků výbavy, které posouvají zážitky z jízdy s tímto uznávaným, plně elektrickým CUV střední velikosti na ještě vyšší úroveň. Mezi ně patří mimo jiné aktivní předehřev trakčního akumulátoru před nabíjením a kamerová digitální zrcátka.

Hyundai uvedl IONIQ 5 na globální trh v únoru 2021. První model na základě první specializované platformy pro akumulátorové elektromobily koncernu Hyundai Motor Group, E-GMP (Electric Global Modular Platform), si získal popularitu jak u novinářů, tak u zákazníků značky Hyundai. IONIQ 5 loni obdržel rovněž řadu prestižních ocenění a na své konto si v celé Evropě připsal 30 celkových vítězství včetně prestižního titulu Německý vůz roku (German Car of the Year). IONIQ 5 je také finalistou probíhající ankety Evropský vůz roku 2022 (European Car of the Year 2022), nominován je taktéž do české ankety Auto roku 2021/2022.

"IONIQ 5 byl v prvních 12 měsících po uvedení na trh velmi úspěšný, a to jak z hlediska prodeje, tak i budování značky," říká Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe, odpovědný za marketing a produkt. "Konkurence v tomto segmentu neustále roste. Proto budeme nabízet ještě širší výbavu a vylepšené funkce, abychom obhájili postavení technického lídra v automobilovém průmyslu."

Modernizovaný IONIQ 5 bude poprvé vybaven například kamerovými, digitálními vnějšími a vnitřními zpětnými zrcátky. Systém DCM (Digital Centre Mirror) zlepšuje výhled z vozu, protože poskytuje ničím nerušený, panoramatický obraz dění vzadu. Kamera systému DCM je uložena pod zadním spoilerem vozu.

Vylepšené zcela elektrické CUV střední velikosti z produkce společnosti Hyundai bude mít ve své výbavě také digitální vnější zpětná zrcátka DSM (Digital Side Mirrors). Tento technicky vyspělý systém je již k dispozici pro korejskou verzi modelu IONIQ 5 a v Evropě bude ve vozidle koncernu Hyundai Motor Group nabízen vůbec poprvé. DSM snižuje aerodynamický odpor vzduchu a řidičům modelu IONIQ 5 bude poskytovat jasný výhled dozadu dokonce i za špatného počasí.

Nová funkce aktivního předehřevu trakčního akumulátoru umožní modelu IONIQ 5 automaticky přizpůsobovat teplotu akumulátorů již za jízdy, aby byly ihned po zastavení u nabíjecí stanice zajištěny optimální podmínky pro nabíjení. Nabíjení tak bude probíhat s vyšším výkonem i za horkého, nebo naopak chladného počasí. Tato funkce se aktivuje automaticky, jakmile řidič zadá do navigačního systému vozidla nabíjecí stanici a využije funkci on-line vedení trasy.

Inovativní funkce tlumičů SFD (Smart Frequency Dampers) zlepší reakce odpružení přední a zadní nápravy, a zvýší tak úroveň jízdního komfortu.

V oblasti designu nabídne modernizovaný IONIQ 5 nové možnosti kombinací. Mezi ně patří nelakované černé nárazníky s černými ozdobnými lištami v kombinaci s projekčním osvětlením LED.

Modernizovaný IONIQ 5 bude zákazníkům v Evropě nabízen ve druhé polovině tohoto roku.