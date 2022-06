Výpadek proudu v Praze způsobila technická závada v rozvodně na Chodově

Masivní výpadek elektrického proudu v Praze ve čtvrtek dopoledne způsobila technická závada v rozvodně na Chodově. Výpadek elektřiny například zastavil na devět minut metro na lince C. Nejely tramvaje na části pravého břehu i na východě města. Problémy s dodávkami proudu v Praze vznikly v rozvodně na Chodově i v minulosti. Podle mluvčí ČEPS Hany Klímové byla rozvodna před 10.00 pod napětím.

"Ve čtvrtek v 08.48 došlo v rozvodně 400 kV ČEPS na Chodově v Praze k technické poruše, která způsobila krátkodobý výpadek dodávek elektrické energie na území některých městských částí. Napětí v Praze bylo krátce po 09.30 obnoveno, rozvodna Chodov je pod napětím," uvedla Klímová.

Podle firmy výpadek nastal kvůli ochraně tlaků izolačního plynu (LOT), která způsobila vypnutí rozvodny. "Tato automatika chrání zařízení při poklesu nebo ztrátě izolačního plynu, čímž předchází vzniku poruchy na elektrickém zařízení. Konkrétní technické příčiny se nyní zjišťují," sdělil Lukáš Hrabal z tiskového oddělení ČEPS.

Elektrická rozvodna Chodov je v provozu od roku 1997. Před třemi lety ji nechala společnost ČEPS za zhruba 300 milionů korun zrekonstruovat a rozšířit její kapacitu. Problémy s dodávkami proudu v Praze vznikly v rozvodně na Chodově i v minulosti. V únoru 2017 závada na transformátorech způsobila přibližně půlhodinový výpadek proudu v šesti městských částech, převážně v centru metropole. V říjnu 2014 byla porucha rozvodny příčinou přerušení dodávek proudu do zhruba 100 tisíc pražských domácností. V dotčených oblastech nejezdilo ani metro a tramvaje, výpadek postihl i některé servery, internet a telefonní linky. Také tři výpadky proudu v létě roku 2013 měly původ na Chodově.

Hlavní město je v běžném provozu napájeno třemi vstupními rozvodnami, a to v Řeporyjích, na Chodově a v Malešicích. Čtvrtá rozvodna má do budoucna vzniknout v pražských Čimicích. Podle dřívějších informací společnosti ČEPS by měla stát v roce 2025.

Pražský radní Jan Chabr (TOP 09) ve čtvrtek řekl, že problém je v tom, že rozvodna na Chodově má nedostatečnou kapacitu přívodních kabelů, což je podle něho dlouhodobý problém. Oprava na Chodově podle něj potrvá ještě asi dvě hodiny.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení 400 kV o délce 3867 kilometrů a 220 kV o délce 1824 kilometrů.