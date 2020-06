Vyřazením společnosti Huawei ze síťové infrastruktury přijde Velká Británie o vedoucí pozici v 5G

Britská telekomunikační společnost Vodafone varovala před odstraněním Huawei zařízení z telekomunikační infrastruktury Velké Británie. Jeden z pěti největších mobilních operátorů na světě informuje, že by Velká Británie tímto rozhodnutím ohrozila své vedoucí postavení v oblasti 5G technologií. V současné době roste tlak na odstranění komponentů vyrobených společností Huawei z infrastruktury a na přezkoumání její účasti na budování sítí 5G.

"Vedoucí postavení Velké Británie na poli 5G bude ztraceno, pokud budou mobilní operátoři nuceni utrácet čas a peníze nahrazováním stávajícího vybavení," uvedl Scott Petty, technologický ředitel společnosti Vodafone VB pro deník Financial Times. "Úsilí by mělo být směrováno k rozšíření pokrytí sítěmi 5G, rozvíjení potenciálu 5G pro britský průmysl a k investicím do další fáze této důležité technologie," dodal Petty.

Úplný zákaz vybavení od společnosti Huawei, která je největším prodejcem telekomunikačních zařízení na světě, by pro britské telekomunikační společnosti znamenal miliardové investice na odstranění stávajících technologií a nahrazení technologiemi od jiných dodavatelů. Velká Británie přitom byla mezi prvními zeměmi na světě, které uvedly na trh první sítě 5G. V rámci Evropy si na tomto poli udržuje vedoucí postavení těsně za Švýcarskem.

Konzervativní vláda Borise Johnsona čelí v současné době zvýšenému tlaku ze strany Washingtonu, který tlačí na vyloučení společnosti Huawei z 5G infrastruktury. Podle USA představuje technologický gigant bezpečnostní riziko, což Huawei dlouhodobě odmítá. Společnost Huawei dostala od Velké Británie v lednu povolení podílet se na výstavbě 5G infrastruktury, ale jen omezeně. Huawei se nesmí podle Britů podílet na budování bezpečnostně důležitých sítí, dále sítí na místech, jako jsou vojenské základny či jaderné elektrárny, a jádra sítě. Co se týče zbytku pokrytí, nemůže překročit hranici 35 procent. Na tomto základě uvedli dle deníku Financial Times britští operátoři včetně EE, Vodafone a Three na trh 5G sítě vybudované i za použití technologií Huawei a s technologiemi společnosti pokračovali v modernizaci svých sítí.

Poté, co USA v polovině května zpřísnily sankce, zahájilo britské Národní středisko pro kybernetickou bezpečnost přezkum možného dopadu nových omezení na britské sítě 5G. Vlastník sítě EE, společnost BT, již uvedla, že by společnosti stálo 500 milionů liber (637 amerických dolarů), aby vyhověla vládnímu 35procentnímu limitu na zařízení Huawei.

Obdobná diskuze se vede i v České republice, kde již v prosinci 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) bez konkrétních důkazů varování před čínskými firmami Huawei a ZTE a používáním jejich technologií. Společnost Huawei je přitom na českém trhu již od roku 2005 a doposud nedošlo k jedinému incidentu, který by ohrozil důvěru jejích zákazníků. S ohledem na plánované budování infrastruktury 5G v ČR vypracovalo Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) studii, ve které uvádí, že vyřazení společnosti Huawei z budování sítí páté generace by prodražilo plánované investiční náklady v České republice o 11,7 až 37,7 miliardy korun. Rozšiřování využití 5G sítí dle řady analýz významně přispívá ke zvyšování tempa ekonomického růstu. Náklady zpožděného rozvoje a implementace vysokorychlostní elektronické komunikační sítě o každý jeden rok by znamenaly pro českou ekonomiku roční ztrátu v mezi 16,49 až 33,3 miliardy korun.