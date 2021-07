Výroba aut za pololetí v ČR meziročně stoupla o 31,7 procent

Automobilky v Česku letos během prvního pololetí vyrobily 663 015 osobních vozů. Meziročně je to sice přibližně o 31,7 procenta více, ve srovnání s předkrizovým rokem 2019 je to však stále o 11,2 procenta méně. Oznámilo to v úterý Sdružení automobilového průmyslu. Výroba začala v létě stagnovat kvůli chybějícím dodávkám čipů.

Výrobu nadále negativně ovlivňují narušené dodavatelské řetězce, celosvětový nedostatek polovodičů, ale i dalších surovin a nedostatek pracovní síly. Za vysokým meziročním nárůstem pak stojí fakt, že v loňském roce se výroba ve druhé polovině března a v dubnu až na několik výjimek prakticky zastavila.

"Automobilový průmysl je nadále pod enormním tlakem. Celosvětový nedostatek čipů, ale i rostoucí ceny vstupních surovin a materiálů, nedostatek pracovní síly v ČR i nadále nejistá situace ohledně vývoje pandemie výrazně ovlivňují výkonnost odvětví. Také poptávka po nových vozidlech je nadále výrazně pod úrovní předkrizového roku 2019. V zemích EU, tedy na našich hlavních exportních trzích, je tento pokles více než pětinový," uvedl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Problémy s nedostatkem čipů se podle něj budou projevovat i v následujících měsících. Bez těchto potíží Petzl odhadl výrobu asi pět procent vyšší, automobilky by se tak blížily číslům z období před vypuknutím koronavirové krize. "Odhadujeme, že v letošním roce vyrobí tuzemské automobilky celkově zhruba 1,3 milionu vozidel," dodal Petzl.

Více než 92 procent v Česku vyrobených automobilů mířilo na zahraniční trhy. Nejvíce vyprodukovala Škoda Auto, která vyrobila v tuzemských závodech 420.838 automobilů, což představuje meziroční nárůst o 24,7 procenta. Necelých 12 procent z toho zůstalo na českém trhu, zbytek zamířil do zahraničí. Nošovický Hyundai zvýšil produkci o 47,7 procenta na 142.400 aut. V Toyotě pak bylo od ledna do června vyrobeno 99.777 vozidel, což je nárůst o 43,3 procenta. Z celkového počtu vyrobených osobních vozů bylo 9,6 procenta elektrických.

V prvním pololetí bylo vyrobeno 2327 autobusů, tedy o 4,3 procenta více než v loňském roce. Iveco vyrobilo 2113 autobusů, což je nárůst o 5,7 procenta, SOR Libchavy, který jako jeden z mála výrobců nezastavil produkci ani v loňské první covidové vlně, vyrobil 205 autobusů, což je pokles o 8,1 procenta.

Společnost TATRA Trucks, která je mezi členy sdružení jediným výrobcem nákladních vozidel, vyrobila v první polovině tohoto roku 538 vozidel, tedy o 90 kusů méně než ve stejném období loňského roku

V novém roce se nadále daří výrobě motocyklů značky Jawa. V dosavadním průběhu roku vyrobila 558 strojů, což po loňském útlumu znamenalo nárůst o 309 motocyklů.