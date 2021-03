Vývoj ekonomiky bude záviset na očkování, měla by růst, předvídají analytici

Nejnovější údaje o vývoji ekonomiky podle oslovených analytiků ukazují, že vývoj ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku byl díky průmyslu nad očekávaní dobrý a ukázal poměrně dobrou odolnost české ekonomiky. To ji ale nezachránilo před celoročním rekordním propadem. Z něj se bude česká ekonomika dostávat zhruba dva roky, upozornili někteří ekonomové. Za celý letošní rok čekají většinou růst mezi dvěma až třemi procenty, přičemž upozorňují, že výsledek bude záležet především na zvládnutí pandemie a očkování populace. Velkým rizikem je pak podle nich hrozba uzavření průmyslu.

Česká ekonomika se loni propadla o 5,6 procenta, nejvýrazněji od vzniku samostatné České republiky. V úterý zveřejněném zpřesněném odhadu to potvrdil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve čtvrtém kvartále loňského roku klesl hrubý domácí produkt (HDP) Česka meziročně o 4,7 procenta, zatímco mezičtvrtletně vzrostl o 0,6 procenta.

"Z loňského poklesu se bude ekonomika vzpamatovávat nejméně dva roky, protože už ani začátek letošního roku není nijak oslnivý. Pokračující lockdown bude dál držet služby u dna, zatímco průmysl se bude muset vypořádávat s opožděnými a drahými subdodávkami. Nadějně vyznívá až druhá polovina roku, kdy by mohla konečně pokročit vakcinace a život v ČR by se mohl vracet opět do normálu," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

V samotném čtvrtém čtvrtletí byl výkon ekonomiky podle ekonoma Komerční banky Martina Gürtlera nad očekávání dobrý, a to hlavně díky velmi dobrým výsledkům průmyslu. "Další vývoj ekonomiky bude záviset především na tom, jak se podaří zvládnout očkování. Pro celý rok 2021 očekáváme růst českého HDP o 2,6 procenta s tím, že rizika tohoto odhadu jsou ve světle posledního vývoje pandemie vychýlena ve směru nižšího růstu. Největším rizikem je případné úplné uzavření průmyslových odvětví," uvedl.

Rovněž analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák upozornil, že základním předpokladem udržitelného hospodářského oživení v dalších čtvrtletích letošního roku zůstává jednoznačně očkování populace a zvládnutí pandemie.

"Čtvrté čtvrtletí bylo ekonomicky nejméně postiženým od začátku pandemie. Revize čtvrtého čtvrtletí byla ovšem příliš malá na to, aby pohnula s celoročním výsledkem," upozornil hlavní ekonom UniCredit bank Pavel Sobíšek. Ten očekává kvůli restrikcím v prvním čtvrtletí mezičtvrtletní propad ekonomiky, což i přes odhadované oživení od dubna podle něj činí z očekávaného celoročního růstu ekonomiky o dvě procenta těžko dosažitelný cíl.

"Navzdory poslednímu nepříznivému vývoji pandemie stále předpokládáme růst tuzemské ekonomiky v letošním roce zhruba o tři procenta, zejména z titulu zotavování ekonomiky v druhé polovině roku," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Poslední nepříznivý pandemický vývoj sice podle něj naznačuje, že se ekonomika může v prvním čtvrtletí letošního roku opět mírně propadnout. "Nelze však vyloučit obdobně pozitivní efekt čistého exportu, jako jsme viděli koncem minulého roku," dodal.

I podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče představují data o vývoji ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí vzhledem k uzavírkám velmi dobrý výsledek a naznačují solidní odolnost české ekonomiky. Letos by se podle něj měla ekonomika vrátit k růstu zhruba tři procenta. "Stávající dění na poli pandemie a přitvrzování souvisejících omezení je ale připomínkou, že nejistoty zůstávají i nadále výrazné a viditelnější oživení české ekonomiky se dostaví nejdříve ve druhém čtvrtletí letošního roku," uvedl.