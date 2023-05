Z koleje do bytu: 5 tipů pro úspěšný pronájem bytu v Praze

Vysokoškolský život bývá veselý, ale přináší různá úskalí, mezi nejdiskutovanější problémy jistě dlouhodobě patří bydlení, a to zejména v Praze. Pokud se vám rámci výběrového řízení poštěstí, získáte své ubytovací místo na koleji, řada studentů by však mohla vyprávět o tom, jaké neduhy často studentské bydlení na kolejích přináší. Není tak divu, že se řada z nich brzy začne poohlížet po pronájmu bytu v Praze. Přinášíme vám 5 tipů, jak si úspěšně pronajmout byt.

Trvejte na podrobné nájemní smlouvě

Jak se říká, pořádek dělá přátele, a to platí napříč všem odvětvími včetně realit. Nezbytné je tedy trvat na skutečně podrobné nájemní smlouvě, kde by neměl chybět ani předávací protokol. V opačném případě se vystavujete riziku, že peníze složené ve formě kauce nikdy nedostanete zpět, a to ani v případě, že jste byl vzorný nájemník.

Pokud si nejste jistí, na co všechno byste si měli dávat pozor, bude vhodné se obrátit před podpisem smlouvy na právní poradnu, případně rovnou hledat byt s pomocí realitní kanceláře. S výběrem a právními náležitostmi vám může pomoci i realitka roku, která má mnoho spokojených klientů. Ti za vás prověří i pronajímatele, a to především skutečnost, zda je pronajímatel k tomuto kroku oprávněn, ale i to, zda není na nemovitost uvalena exekuce.

Než začnete hledat byt sepište si požadavky na bydlení

Než se pustíte do vlastního hledání bydlení, je důležité vědět, co od bydlení tzv. na privátu očekáváte. Jak to už chodí u pronájmů bytů, Praha není výjimkou a nechcete bydlet na místě, které vám nějak nevyhovuje. Chcete bydlet s kamarády, sami nebo vám nevadí jako spolubydlící cizí lidé? Ujasnit byste si měli i to, zda hledáte vybavený byt, chcete vlastní koupelnu nebo byste rádi balkón? Když víte, co chcete, můžete začít hledat vhodný byt.

Naivita a důvěřivost se nevyplácí

Ačkoli se o tom mluví poměrně často, je důležité si dát pozor, na jaké inzeráty při hledání pronájmu bytu odpovídáte. Stále totiž můžete narazit na podvodné inzeráty, které nabízí velmi výhodný pronájem bytu v dobré lokalitě. Ostražití byste měli být především v případech, kdy je inzerát psán lámanou češtinou. Podvod většinou probíhá tak, že pronajímatel napíše, že má více zájemců a když mu nepošlete kauci předem, pustí byt někomu jinému a to, aniž by vás nechal si byt prohlédnout. Po odeslání peněz, se po něm pak slehne zem.

Při prohlídce se ptejte, klidně i na zdánlivé maličkosti

Pamatujte na to, že si hledáte bydlení minimálně na rok, případně na celou dobu vašeho studia. Nebojte se tak zeptat na vše, co vás zajímá, i když se vám dotaz zdá třeba trapný. Vždyť právě maličkosti dělají z bytů skutečný domov! Seznam dotazů si klidně nachystejte už pár dní dopředu, abyste pak při prohlídce na nic nezapomněli a necítili se po zavření dveří zmatení.

Lokalitu vybírejte s rozmyslem

Zejména v případě, kdy nejste z Prahy se můžete docela napálit při výběru lokality. S tím vám dnes mohou pomoci nejen různé mapy s leteckými snímky, ale i funkce Street View nebo sociální sítě, kde se můžete zeptat třeba studentů, kteří již v Praze bydlí. Jen tak budete mít jistotu, že se byt nenachází v některé z vyloučených lokalit.