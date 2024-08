Začínají přípravy na listopadové bourání bývalého Prioru v Brně

Brutalistní budova bývalého Prioru u brněnského hlavního nádraží půjde k zemi v druhé polovině letošního listopadu. Přípravné práce na zbourání ale začnou tento týden V tiskové zprávě o tom dnes informovala developerská společnost Crestyl, která na místě mezi hlavním nádražím a obchodním centrem Galerie Vaňkovka postaví šest budov v projektu Nový Dornych.

Ještě před demolicí budovy, v níž je stále otevřeno několik obchodů, začnou v okolí přeložky inženýrských sítí. Lidé pocítí první omezení od 15. srpna, kdy se uzavře přístup do venkovní části areálu u ulice Dornych. Přístup do sousední Vaňkovky v přízemí i z lávky v prvním patře bude po celou dobu zachovaný. Denně tudy projde zhruba 75.000 lidí.

"Nájemci obchodů ve stávajícím obchodním domě již obdrželi výpovědi, do konce října by měl být objekt vyklizený. Co se týče uzavírek a omezení, budou se průběžně upravovat tak, jak budou postupovat přípravné práce související zejména s přeložkami inženýrských sítí. V druhé polovině listopadu pak začne samotná demolice, která potrvá přibližně čtyři měsíce. Na ni plynule naváže stavba nového projektu," uvedl ředitel developmentu Crestyl Jaromír Krb.

V prostoru vedle hlavního nádraží má vzniknout částečně zastřešený veřejný prostor a šest budov, z nichž nejvyšší bude mít osm pater. Zůstane napojení na podchod pod hlavním nádražím a také lávka nad Úzkou ulicí. Nájemních bytů má být v nových budovách 186, doplní je 26.000 čtverečních metrů kancelářských ploch a 27.000 metrů čtverečních ploch určených pro obchody.

Budovy mají být ekologicky šetrné, což zahrnuje například využití dešťové vody pro splachování a závlahy, v budovách bude úsporné osvětlení, v garážích a kolárnách budou stanice pro dobíjení aut a kol na elektřinu. Celková investice má přesáhnout sedm miliard korun, hotovo má být v roce 2027.

Budova někdejšího Prioru je jedním z posledních zástupců architektonického stylu brutalismus v Brně. Byl dokončen v roce 1984 a jde o fragment původního mnohem rozsáhlejšího projektu, který zpracovával celou oblast jižně od autobusového nádraží Grand a počítal s přesunem brněnského hlavního nádraží. Mělo podle něj vzniknout velké regionální centrum se dvěma obchodními domy a domem obchodu a služeb s 22 podlažími. Vznikat začal v 60. letech, po příchodu sovětských vojsk v roce 1968 byl však odložen, vznikla pouze skromnější varianta a z ní byl postaven jen OD Prior.