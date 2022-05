Zahrada z Hornbachu s radami od Ferdinada Lefflera

Projektový market Hornbach představuje novinku jarní sezony - poradenský projektový speciál, na jehož tvorbě spolupracoval Ferdinand Leffler, český zahradní a krajinní designér, známý z televizního pořadu Ferdinandovy zahrady. Zakladatel atelieru Flera v tomto unikátním speciálu radí, jak lépe zvládnout tvorbu vlastní zahrady i jak se vyvarovat nejčastějších chyb. Propojuje teorii s praxí a zároveň nabízí užitečné projektové tipy.

Pro vášnivé zahrádkáře i pro rekreační chataře a chalupáře může být zahrada, která by vypadala podle jejich představ, opravdovou výzvou. Není však důvod vzdávat se a obklopit dům pouze trávníkem a několika tújemi. "Zahrada vás může těšit a pobízet k otevření oken a dveří na terasu, už když jste doma a jen se díváte z okna. Má schopnost dodat vám do života to, co právě potřebujete - chvíli nerušeného klidu i místo pro zábavu, na kterou v interiéru už nezbývá prostor," radí Ferdinand Leffler.

Špičkové zahradní poradenství

Hornbach navázal s předním českým zahradním architektem dlouhodobější spolupráci. "Jsme nadšeni, že můžeme naše stavebně-projektové rady obohatit o Ferdinandovy zkušenosti s plánováním zahrad. Hned pro začátek přinášíme v našem společném speciálu spojení Ferdinandových nejužitečnějších rad a postřehů společně s oblíbenými podrobnými návody a sortimentem z Hornbachu," říká David Kolář, ředitel marketingu společnosti Hornbach.

Díky QR kódům se rychle dostanete k dalším a podrobným informacím a videím na webu. Zákazníci na webových stránkách Hornbachu naleznou i novou stránku https://www.hornbach.cz/zijtevesvezahrade s radami od Ferdinanda, které se budou postupně rozrůstat. "Již nyní zde mohou zákazníci najít návody na výrobu, správné složení a tipy na osázení vyvýšeného záhonu krok za krokem či poradenství ohledně výběru trvalek, zahradního nábytku, terénních úprav nebo venkovního osvětlení a mnohé další," doplňuje David Kolář.

Nejčastější chyby při tvorbě zahrady

Speciál je k dispozici v projektových marketech Hornbach nebo v on-line verzi na https://www.hornbach.cz/aktuality/katalogy/. Ferdinand Leffler pomáhá zákazníkům rovněž s výběrem sortimentu z Hornbachu a radí, jak se vyvarovat základních pochybení při tvorbě zahradního prostoru. "Lidé svou zahradu často neřeší koncepčně, z nadhledu. Při návštěvě zahradnictví koupí to, co zrovna kvete, jindy zase udělají kus cesty odněkud někam. Ani neví proč, ale v zahradě se necítí dobře, chybí pocit soukromí, kontakt s nebem, se zelení. Léta už lidem naslouchám, vidím, které nejčastější chyby opakují," vysvětluje známý zahradní a krajinní architekt.

Projektové speciály

Nový unikátní projektový speciál doplňuje a rozšiřuje nabídku katalogů, ke kterým se v jarní sezoně obrací nejeden kutil či zahrádkář. Naleznou v nich inspiraci, dobře míněné rady a tipy, ale i různá zajímavá fakta, která jim pomohou při rozhodování se během nákupu. Dalšími tematickými katalogy jsou například Zahradní trendy, Tenneker - Magazín o grilování, Zahradní domky, Péče o zahradu nebo další, které lze nalézt na webu.

V projektovém speciálu lze také nalézt kód na cenové zvýhodnění on-line kurzu "Žijte ve své zahradě", kde se pod Ferdinandovým vedením naučíte vytvořit si vlastní zahradu. Kód na on-line kurz je platný do 31. 5. 2022.

Letáky a speciál naleznete zde: https://www.hornbach.cz/aktuality/katalogy/

Ferdinadovy tipy a rady zde: https://www.hornbach.cz/zijtevesvezahrade