Zahraniční obchod vykázal přebytek i díky obchodu s auty

Bilance zahraničního obchodu skončila letos v červenci přebytkem 0,1 miliardy korun, přičemž loni ve stejném období vykázala schodek 8,2 miliardy korun. Letos bilanci příznivě ovlivnil obchod s auty, ropou a zemním plynem a kovodělnými výrobky. Naopak nepříznivý vliv měl obchod s počítači a stroji. Vyplývá to z předběžných výsledků, které v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V deficitu končily červencové bilance i v roce 2015 a 2016. Analytici očekávali mírný schodek i letos.

"Rozhodujícím faktorem byl vyšší přebytek bilance motorových vozidel, a to především díky nárůstu vývozu o 13,7 miliardy korun. Nepříznivý vliv naopak měla bilance na straně počítačů a elektronických a optických přístrojů," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.

Ekonom UniCredit Bank Jiří Pout upozornil, že červnová bilance zahraničního obchodu se sice v meziročním srovnání zlepšila, ale z nemalé části je to díky dvěma pracovním dnům navíc a meziročnímu poklesu cen ropy. "Dobrá zpráva je, že export automobilů se vrátil k meziročnímu solidnímu růstu a kompenzoval tak svůj červnový pokles," uvedl.

Tuzemskému zahraničnímu obchodu se tak podle analytičky Raiffeisenbank Elišky Jelínkové v první polovině roku dařilo nad očekávání dobře, tuzemští exportéři by se ale podle ní neměli radovat předčasně. "Již nyní můžeme pozorovat ochlazení globálního obchodu a to se i na tuzemském vývozu dříve nebo později podepíše. Zároveň nesmíme zapomínat na tikající bombu v podobě cel na dovoz evropských automobilů do USA," uvedla.

Přebytek bilance motorových vozidel byl v červenci meziročně vyšší o osm miliard korun. U ropy a zemního plynu klesl deficit o 2,2 miliardy korun a obchod s kovodělnými výrobky zlepšil přebytek o 1,1 miliardy korun. Naopak bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů se zhoršila o 3,2 miliardy korun, u strojů a zařízení o 1,4 miliardy Kč a elektrických zařízení o jednu miliardu korun.

V červenci vývoz meziročně stoupl o 8,4 procenta na 289,6 miliardy korun a dovoz o 5,1 procenta na 289,5 miliardy korun.

Obchod se státy Evropské unie vykázal v červenci přebytek 50,5 miliardy korun, a byl tak meziročně o 9,2 miliardy korun vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,4 miliardy korun na 48,7 miliardy korun.

Za sedm měsíců letošního roku je bilance obchodu s cizinou v přebytku 108,6 miliardy korun, což je meziročně o 26 miliard více. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 4,1 procenta a dovoz o 3,0 procenta.

"Zahraniční obchod vykazuje vysoké přebytky již od začátku roku, pomáhá mu k tomu i nižší dovozní aktivita související se slabšími investicemi," podotkla Monika Junicke z Komerční banky. Očekává, že přebytek zahraničního obchodu bude na konci roku rekordní.

Statistici provedli také pravidelné roční zpřesnění údajů zahraničního obchodu. Podle definitivních čísel skončila loňská obchodní bilance přebytkem 98,5 miliardy korun, o rok dříve to bylo 163,5 miliardy korun. Vývoz loni meziročně stoupl o 2,9 procenta na 3,6 bilionu korun a dovoz o pět procent na 3,5 bilionu korun.