Zájem o doručování zásilek na prodejny Žabka roste

Zákazníci obchodů Žabka kromě nákupu potravin stále více využívají i další nabízené služby - zejména vyzvedávání balíků nebo zaplacení složenky. Podle posledních statistik zájem o tyto služby vzrostl meziročně o více než 10 procent.

Zákazníci si mohou vyzvednout své zboží, objednané v některém z e-shopů, na více než 80 pobočkách Žabka. Vyhnou se tak úmornému čekání na poště nebo na kurýra. Zásilku si přitom můžou vyzvednout 7 dní v týdnu v čase od 6:00 do 23:00. Stejně tak zde zaplatí i složenky, a to bez dlouhého čekání a s nižším poplatkem než na poště. "Za dobu fungování této služby bylo na některý z obchodů Žabka přepraveno již více než 200 000 zásilek. A zájem o tuto službu neustále roste, potvrzují to i čísla za druhé čtvrtletí roku, kdy jsme zaznamenali meziroční nárůst o více než 10 procent," říká Radim Lunda, generální manažer obchodní sítě Žabka.

ŽabkaPoint je systém výdejních míst pro internetové obchody s možností platby propojených nízkonákladovou dopravou. Jednoznačnou výhodou této služby je úspora času. Zákazník nečeká hodiny na kurýra na jednom místě, nemusí ani podstupovat martýrium v podobě nekonečných front s pořadovým číslem na poštách. Navíc se jedná o levný způsob, jak rychle doručit zásilky k zákazníkům. Ve srovnání s poštou pak představuje úsporu zhruba 20 korun. Dopravné a zboží můžete zaplatit až na prodejně, ale pouze v hotovosti.

Zákazník je standardně informován v okamžiku, kdy je jeho zboží připraveno k vyzvednutí, a to emailem a SMS. Samozřejmostí je i sledování zásilek po celou dobu přepravy. Doprava je realizovaná zpravidla do osmi hodin od převzetí zásilky, podle dopravní situace. Je ale možno přepravovat pouze balíky do součtu rozměrů všech tří délek 100 cm. "Celková hodnota inkasovaných dobírek ve druhém čtvrtletí se blížila 15 milionům," dodává Radim Lunda. Veškeré detailní informace o této službě naleznete na stránce www.zabkapoint.cz

Další vyhledávanou službou je platba složenek, která je dostupná na všech 105 prodejnách Žabka. Nejčastěji ji využívají především starší spoluobčané. Manipulační poplatek za službu/zaplacení složenky je 19,90 Kč. Možnost úhrady složenky do max. výše 10.000 Kč a pouze v hotovosti. Platba složenky je pak možná pouze při nákupu min. za 50 Kč.