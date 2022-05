Zájem o založení živnosti je letos výrazně vyšší než v předešlých letech

Zájem lidí o založení živnosti je letos v Česku zatím výrazně vyšší než v předešlých letech. V dubnu začalo podnikat 5781 lidí. To je sice nejméně v tomto roce, ale více, než bylo běžné v předešlých letech. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Během prvních čtyř měsíců roku začalo podle ní v ČR podnikat 25 394 lidí, což je o 15 procent více než před rokem a nejvíce za posledních několik let. S podnikáním naopak od začátku roku skončilo 15 384 lidí, z toho 3084 v dubnu. Dalších 42.000 lidí svoji živnost přerušilo, v dubnu k tomuto kroku přistoupilo 8000 podnikatelů. Počet ukončených a přerušených živností je tak letos zatím podobný jako v prvních čtyřech měsících roku 2021, ukazují data.

"Vysoký zájem lidí o podnikání kontrastuje se snižujícím se počtem společností, které byly letos v Česku založeny. Pokud by nové živnosti z větší části sloužily ke skutečnému podnikání, byl by to jistě důvod k optimismu. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ostatní ekonomické ukazatele, se ale spíše nabízí otázka, kolik z těchto živností si lidé zakládají proto, že firmy ve větší míře využívají místo zaměstnanců pracovníky s živnostenským listem," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

K vysokému počtu nových živností se letos přidává také poměrně nízký počet podnikatelů, kteří své živnosti ukončili. Ten je podobný jako v předešlých dvou letech, ale výrazně nižší než v letech 2017 až 2019. Zatímco v roce 2017 zaniklo za první čtyři měsíce 20 500 živností, v roce 2019 jich bylo 17 tisíc a od roku 2020 se jejich počet pohybuje mezi 14 500 a 15 500. Zatímco v roce 2017 tak na deset zaniklých živností připadlo pouze 11 nových podnikatelů, letos to je 16, vyplývá z dat.

Od začátku roku začalo podle nich nejvíce lidí podnikat v Praze, konkrétně 4877. Následoval Jihomoravský kraj (2961) a Moravskoslezský kraj (2618). Nejméně lidí začalo podnikat na Karlovarsku (597), Liberecku (941) a Vysočině (1055). Nejvíce lidí své podnikání ukončilo také v Praze, 2418. Následoval Jihomoravský kraj s 1720 zaniklými živnostmi a dále Středočeský kraj, kde živnost ukončilo 1782 podnikatelů. Nejméně lidí s podnikáním skončilo na Karlovarsku (412) a na Vysočině (525).

Nejvíce lidí začalo v prvních čtyřech měsících podnikat ve zpracovatelském průmyslu (3650), ve stavebnictví (3108) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (2966). Nejvíce podnikatelů naopak skončilo v obchodu (4191), ve stavebnictví (2207) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (2160).

Nejvíce podnikatelů přibylo v ostatních činnostech (1657) a ve zpracovatelském průmyslu, jich bylo 1650. V několika odvětvích se však jejich počet snížil. Nejvíce to bylo v obchodu, kde ubylo 1887 podnikatelů. Následovalo ubytování stravování, kde se počet podnikatelů snížil o 120, a nakládání s nemovitostmi, kde jich ubylo 51.