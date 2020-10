Zákon o investičních pobídkách by se mohl dočkat změn, navrhuje to ministerstvo

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce v souvislosti s aktuální koronavirovou krizí zavést do zákona o investičních pobídkách možnost prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek. Týkalo by se to pouze odůvodněných případů. V souvislosti s tím je třeba legislativní změna zákona o daních z příjmu. Úpravy by měla na pondělním zasedání projednat vláda. V případě zachování stávajících pravidel je ohroženo 101 projektů s investicí za zhruba 60 miliard korun. Vyplývá to z ministerských materiálů.

Podniky, které prokážou, že v důsledku šíření nákazy nemohou do tří let splnit všeobecné podmínky schválené investiční pobídky, mohou získat od MPO prodloužení, nejdéle o dva roky. Případná změna by se týkala příslibů o investičních pobídkách získaných od roku 2018. Legislativa platná do července 2012 možnost prodloužení o dva roky obsahovala.

Přislíbená veřejná podpora v rámci investičních pobídek za předloňský rok činí zhruba 9,9 miliardy korun, za loňský rok je to přibližně 11,6 miliardy korun, letos se suma pohybuje kolem 4,5 miliardy korun.

Nejčastěji využívanou formou investiční pobídky je podle MPO sleva na dani z příjmu na deset let. Tu je možné čerpat až po uplynutí tříleté lhůty. I zde je třeba změna zákona. Pokud by zůstal ve stávajícím znění, slevu by firmy mohly čerpat před kontrolou státních orgánů o splnění podmínek.

Investoři mohou získat také finanční příspěvek na tvorbu pracovních míst, rekvalifikaci a školení nových zaměstnanců a na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u strategické investiční akce. Nejméně poskytovanými formami jsou podle MPO osvobození od daně z nemovitých věcí na pět let a převod pozemků, včetně infrastruktury, za zvýhodněnou cenu.

Příjemci investičních pobídek jsou podle ministerstva z 95 procent výrobní společnosti. Z průzkumu státní agentury CzechInvest vyplynulo, že zhruba 58 procent firem bude mít kvůli pandemii s uskutečněním investičních projektů problémy.

Zákon o investičních pobídkách byl loni novelizován. Vláda podle nového znění musí schvalovat nejen velké strategické projekty, ale všechny investiční pobídky.

Loni bylo podle CzechInvestu vydáno 74 rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. S jejich podporou firmy plánují v České republice investovat zhruba 47,5 milionu korun. Vzniknout by mělo 4741. Příslib získaly především velké podniky, v 18 případech se jednalo o podniky malé a střední. Nejvíce záměrů by se mělo uskutečnit v Moravskoslezském kraji, dále ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina.