Zákon zřejmě obchodníkům ztíží uvádění falešných slev

Obchodníci nabízející zboží ve slevě budou muset nově uvádět cenu, za kterou výrobek prodávali v předchozím období. Lidé, kteří uzavřou smlouvu o koupi například na prodejní akci, od ní budou moci odstoupit do 30, nikoliv 14 dnů jako dosud. Počítá s tím novela zákona o ochraně spotřebitele, kterou ve středu v úvodním kole podpořila Sněmovna. Novela přebírá pravidla nových evropských nařízení a má spolu s dalšími změnami posílit ochranu spotřebitele.

U slevy budou obchodníci muset nově uvádět, za jakou nejnižší cenu před prvním uplatněním akce produkt nabízeli v období ne kratším než 30 dnů. Pokud zboží nabízeli kratší dobu, budou uvádět nejnižší cenu za uplynulou dobu. Má to zabránit klamání spotřebitelů ohledně výše údajné slevy. Opatření se ale nebude vztahovat například na věrnostní programy nebo na reklamy, kde se obchodníci chlubí obecně nízkými cenami. Nebude se vztahovat ale ani na potraviny a další zboží, které rychle podléhá zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby.

Spotřebitel poškozený nekalou praktikou prodejce by měl mít nově právo vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku také odstoupit do 90 dnů od smlouvy. Mohl by také požadovat přiměřené snížení ceny. Od smlouvy by nemohl odstoupit, pokud by prodávající prokázal, že je to vzhledem k závažnosti nekalé praktiky nepřiměřené.

V případě recenzí budou prodejci povinni zajistit pro spotřebitele jasnou informaci, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili nebo ho užili. Zpravodaj k předloze Patrik Nacher (ANO) to nazval zákazem falešných recenzí. Vyjádřil ale pochybnosti o tom, jak se bude dodržování tohoto zákazu vymáhat.

Zveřejňování falešných recenzí bude podle novely nekalou obchodní praktikou stejně jako tvrzení, že recenze pochází od spotřebitelů, kteří výrobek zakoupili, aniž by prodávající toto tvrzení jakkoli ověřil či zajistil, že je pravdivé. Za nekalou obchodní praktiku bude považováno jednání, kdy poskytovatel on-line tržiště umístí na přední pozice seznamu výsledků vyhledávání produkt, který tam umístil za úplatu, a zákazníka na placenou reklamu neupozorní.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dále nad rámec unijních požadavků navrhuje změny pro uzavírání smluv ústně po telefonu. Prodávající ji bude muset zaslat v textové podobě, platná bude až ve chvíli, kdy ji spotřebitel podepíše nebo odešle svůj souhlas s ní v elektronické podobě.

Cílem změn v zákoně především zohlednit evropské předpisy. Začlenění evropských směrnic do zákona o ochraně spotřebitele schválila už předchozí vláda, Sněmovna ale nestihla v minulém volebním období normu projednat. MPO ji tedy předložilo ministrům znovu spolu s úpravou občanského zákoníku.