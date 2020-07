Zásadně podporujeme bezpečnost 5G sítí, říká Willi Song, CEO společnosti Huawei pro ČR, SR a Rakousko

Současná globální telekomunikační infrastruktura se již dnes jmenuje 5G. A když se řekne 5G, vyvstane na mysli každému, kdo se v oboru jen trochu vyzná, technologická společnost Huawei. Tato společnost je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Je majitelem tisíců patentů a podílí se na budování chytrých sítí ve většině zemí světa. Investuje miliardy dolarů ročně do výzkumu a vývoje, soustředí se na technologicky přelomová řešení a pomáhá posouvat svět kupředu. Aktuálně zaměstnává více než 194 tisíc zaměstnanců a působí ve více než 170 zemích a regionech. Byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci. V regionu střední a východní Evropy, kam spadá i Česká republika, řídí společnost Huawei generální ředitel Willi Song, který ve firmě působí již od roku 2008. Zeptali jsme se ho, jak vidí budoucnost 5G sítí u nás a v Evropě a co vlastně tyto chytré komunikační sítě světu přináší.

Jak se změní náš život po zavedení sítí 5G?

Sítě nové generace přináší spoustu nových příležitostí a možností, a to od průmyslového využití IoT (internet věcí pozn. red.) přes domácnosti až po jednotlivé koncové uživatele. Rozvoj a nástup sítí, který se dnes již odehrává, přináší evoluci. Ta zahrnuje Průmysl 4.0, řízení chytrých měst, inteligentní dopravní systémy včetně automatizované a autonomní mobility, e-learning a celý ekosystém 5G ze kterého bude těžit i běžný uživatel. Je toho ovšem mnohem více.

V České republice se nyní začaly testovat 5G sítě. Podílí se Huawei na těchto projektech?

Ano. V České republice byla 5G síť již spuštěna, běží na frekvenci 3,7 GHz s přenosovou rychlostí 500 až 800 Mb/s. Technologie pro spuštění této sítě dodala naše společnost Huawei. Ale o dodavateli celkové sítě pro Českou republiku samozřejmě zatím není rozhodnuto a my doufáme, že bude proces výběru spravedlivý a transparentní.

Hovoří se o tom, že tyto sítě budou přelomovým momentem především pro vývoj průmyslu. V čem konkrétně?

Využití sítí 5G bude velmi široké a bude se týkat téměř všech oblastí. Jedná se především o digitální ekonomiku. Aplikace a navazující mobilní služby budou těžit nejenom z vysoké přenosové rychlosti, ale především z nízké latence. Síť 5G umožní digitalizovat výrobní linky a přinese větší zapojení robotizovaných systémů. K velkým posunům dojde v medicíně či v dopravě, které síť umožní autonomní řízení a samozřejmě dojde k masivnímu rozvoji internetu věcí.

Zavádění 5G sítí je globální záležitostí. Které země jsou z pohledu Huawei nejdále?

Huawei úspěšně realizuje 5G například ve Švýcarsku, podporuje mobilní operátory v Jižní Koreji a plně pokryto sítí 5G je například Monako. Celosvětově máme zatím podepsáno 91 komerčních smluv na technologie 5G a více než polovina z nich je v Evropě. Mezi naše partnery patří například britský Vodafone, finská Elisa, španělská Telefónica, švýcarský Sunrise nebo holandská společnost KPN.

V Evropské unii, které je Česko členem, se poslední měsíce řeší především bezpečnost 5G sítí. Ozývají se i hlasy varující před firmami z Číny. Nepřímo tedy varují i před Huawei. Jak tuto situaci vnímáte?

Technicky vzato, 5G je mnohem bezpečnější než její předchozí generace. Nicméně jsme stále zastáncem tvrzení, že pokud si má digitální společnost vybudovat digitální důvěru, musíme jí poskytnout efektivní záruku v podobě maximálně vyspělé kyberbezpečnosti. To proto, aby lidé nemuseli mít při užívání digitálních zařízení obavy.

Úsilí a kroky EU a členských států vedoucí k zajištění bezpečných sítí páté generace plně podporujeme. Řada doporučení obsažených v souboru opatření pro kybernetickou bezpečnost 5G sítí (tzv. EU Toolbox on 5G Cybersecurity) bude mít pozitivní dopad na bezpečnost infrastruktury. Nicméně některá opatření s sebou mohou nést vážné právní i obchodní následky. Namísto adekvátního posuzování bezpečnostní problematiky u konkrétních typů technologií či produktů je veřejné označování konkrétních dodavatelů jako rizikových diskriminačním jednáním namířeným proti jednotlivým společnostem. Takový přístup může vést k falešnému pocitu bezpečí a paralelně vytvářet technické překážky pro přeshraniční obchod a porušovat základní zásadu unijního práva pro volný pohyb zboží. S kriminalitou v kyberprostoru se budeme setkávat i nadále, a to nezávisle na tom, jaká zařízení dodavatel použije. Proto vyloučení konkrétních dodavatelů není řešením. Opatření pro kybernetickou bezpečnost by se měla zaměřit na zmírnění rizik spíše než na omezení hospodářské soutěže.

Vnímáte tyto kroky jako útok na společnost Huawei?

Vnímám to především jako konkurenční boj vedený na úrovni řízení jednotlivých států. Rozumím odborné a detailní diskusi z hlediska bezpečnosti nad využitím konkrétních technologií, ale diskriminace na základě země původu je pro nás nepřijatelná. Společnost Huawei působí ve 170 zemích a pečuje o 3 miliardy zákazníků po celém světě. Za svou více než 30letou historii působení nedošlo k jedinému úniku informací nebo bezpečnostnímu incidentu. Huawei je nezávisle auditovanou společností a na její technologie spoléhá 45 z 50 největších světových operátorů. Po celých dvacet let fungování v rámci Evropy se společnost drží unijních pravidel i pravidel jednotlivých členských zemí. Huawei je zároveň jeden z klíčových přispěvatelů v oblasti vytváření bezpečnostních standardů 5G. Z celkem 1 609 návrhů podaných společností Huawei na zabezpečení 5G byla více než třetina úspěšně přijata.

Česká republika je dnes na prahu důležitého rozhodnutí pro digitální budoucnost a implementaci 5G. Jak vnímáte doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost nespolupracovat se společností Huawei?

Otázky kyberbezpečnosti nikdy nebudou vyřešeny hledáním výmluv a vymýšlením metod k vyřazení konkrétního dodavatele. Měli bychom se zaměřit na opravdová bezpečnostní rizika, abychom mohli vytvořit proveditelná opatření k jejich zmírnění. Výsledným cílem těchto opatření by mělo být výrazné snížení bezpečnostních rizik a počtu incidentů spíše než uspokojení požadavků jiných zemí nebo neférové nadřazování konkurence na úkor konkrétního dodavatele.

Lídři unijních států včetně Německa, Rakouska, Maďarska či Francie zaujaly objektivní přístup k 5G bezpečnosti a předvedli férové zacházení vůči naší společnosti. V lednu 2019 oznámila francouzská národní agentura pro kybernetickou bezpečnost že neobjevila žádné důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že by Huawei prováděl masivní špionáž napříč komunikačními sítěmi Evropy. Německá kancléřka Angela Merkelová otevřela prostor 5G sítí pro Huawei v polovině října loňského roku a čelní představitelé Francie opakovaně ubezpečují, že Huawei nebude vyřazen z podílení se na výstavbě infrastruktury 5G. Je zde i mnoho dalších, například maďarský ministr zahraničí prohlásil, že by nikdo neměl být vyřazen na základě země svého původu. Dodal, že to není správná cesta k řešení výzev v oblasti kyberbezpečnosti a není to prospěšné ani pro maďarský národ.

Zástupci České republiky opakovaně prohlásili, že chtějí postupovat jednotně s ostatními unijními státy, a proto si dovolím usoudit, že budou tento přístup následovat.

Společnost Huawei prošla mnohem přísnějšími testy zaměřenými na kyberbezpečnost než kterýkoliv jiný dodavatel komunikačních technologií na světě. Výsledky těchto testů dokazují, že zařízení Huawei nemají žádná nekalá zadní vrátka. Proto žádáme nastavení vyšších standardů v rámci kyberbezpečnosti, které budou objektivní a férové pro všechny dodavatele. Ověřování bezpečnosti by mělo být prováděno u funkčních modulů všech dodavatelů na základě vyspělých průmyslových standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti komunikací za účelem zajištění bezpečnějších produktů i sítí.

Existují analýzy, které říkají, že by vyloučení společnosti Huawei přineslo zdražení výstavby 5G sítí. Máte nějaké signály, že to vlády evropských zemí vnímají?

Klíčem k vytvoření jakýchkoliv zmírňujících opatření je otázka, zda-li opravdu efektivně pomohou snížit kyberbezpečnostní rizika. Těm, kteří se chtějí do systému dostat za účelem kriminální činnosti, nezáleží na tom, čí technologie nebo jaká generace technologií jsou v síti nasazeny. Huawei, jak už jsem řekl, slouží třem miliardám zákazníků po celém světě již 30 let a žádný z těchto zásadních kyberbezpečnostních incidentů se netýkal našich zařízení. Ať už je omezen jakýkoliv dodavatel, s problémy v oblasti kyberbezpečnosti se budeme potýkat nadále a budeme je muset řešit. Dodejme, že sítě, které vznikly v zemích, jež omezily Huawei, nejsou o nic bezpečnější.

Britská analytická firma Oxford Economics vypracovala minulý měsíc studii zkoumající náklady spojené s omezením Huawei z částí evropských sítí. V závislosti na konkrétním scénáři se tyto částky mohou pohybovat v částkách okolo 3 miliard eur ročně. Omezení hospodářské soutěže v oblasti síťových technologií může i výrazně snížit hospodářský růst v České republice po dobu následujících patnácti let. Dle analytiků Oxford Economics se předpokládá, že by český HDP mohl do roku 2035 klesnout o 400 milionů eur.

Co se dá z hlediska budoucnosti očekávat po zavedení sítí 5G?

V tuto chvíli investujeme do 5G, ale současně již pracujeme i na vývoji sítí šesté generace. V Huawei vnímáme, že průmysl informačních a komunikačních technologií bude v blízké budoucnosti čelit ještě silnějšímu tlaku na sdílení znalostí a oborovou spolupráci. Podle našich odhadů však ke komerčnímu využití sítí šesté generace nedojde dříve než za deset let. Huawei ale má skvělé předpoklady být i nadále na špici ve vývoji a výzkumu 6G, stejně jako jsme nyní lídrem v technologiích 5G.

Huawei koncem února oznámila vybudování nového výrobního závodu ve Francii. Jaké je hlavní zaměření této továrny?

Ve Francii vybudujeme náš první výrobní závod v Evropě, v němž této zemi vytvoříme zhruba 500 pracovních míst. Na evropské půdě již máme zásobovací centrum, které je v Maďarsku. V koordinaci s dalšími závody bude francouzská továrna dodávat technologie pro celý evropský trh, nikoli pouze pro Francii.

Náš závod se bude specializovat na vybavení pro sítě 4G a 5G. Huawei v první fázi výstavby závodu na systém základnových mobilních stanic investuje zhruba 200 milionů eur, což je investice přesahující v přepočtu pět miliard korun.

Co se týká vaší české pobočky, server Seznam Zprávy nedávno zveřejnil kauzu Pijavice, ve které reportér Janek Kroupa odhalil proces manipulace veřejné zakázky na Ministerstvu kultury. Mezi hlavními aktéry byli uvedeni dva zaměstnanci vaší společnosti. Věděl jste o jejich jednání?

Tvrzení uvedená v reportáži vůči společnosti Huawei považuji za předpojatá, spekulativní a zavádějící. Na základě nepodložených informací ohrožují dobrou pověst naší společnosti a i z tohoto důvodu nyní zvažujeme přijetí odpovídajících právních kroků. Naše společnost dodržuje veškeré právní předpisy platné na území České republiky a všichni naši pracovníci jsou zároveň zavázáni jednat v souladu s etickými pravidly vyplývajícími z vnitřních předpisů společnosti, mezi které patří zejména nulová tolerance vůči jakékoli formě korupce.

Dva lidé označení v reportáži byli řadovými zaměstnanci a pro společnost Huawei již nepracují. V případě, že by se jakékoli protiprávní jednání ze strany našich bývalých zaměstnanců potvrdilo, jednalo by se o individuální selhání osob, které by jednaly ve svém soukromém zájmu a bez pokynu a vědomí svých nadřízených. Bohužel, i takové jednání, kterému se snažíme všemi kroky předcházet, ohrožuje naše dobré jméno.

Jak úspěšní jste v náboru zaměstnanců v Česku a v dalších zemích vzhledem k aktuální nízké nezaměstnanosti? Máte nějakou spolupráci s vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje?

Je pravda, že v současné době není hledání vhodných kandidátů snadné. Obor telekomunikací není obecně moc velký a Česká republika v tom není výjimkou. Nicméně musím říci, že se nám daří získávat nové talenty. Zájemcům nabízíme přístup ke špičkovým technologiím a produktům, lákáme je na možnost sebevzdělávání, nabízíme celou řadu vzdělávacích programů. Nyní v Česku máme zhruba 300 lidí a v celé Evropě více než 13 tisíc zaměstnanců.

Uvědomili jsme si, jakou výzvu představuje podchycení mladých talentů, a proto jsme sestavili program, který podporuje ICT již v rané fázi. Každý rok zve společnost Huawei celosvětově tisíc studentů - deset z každé dané země -, aby studovali v ústředí naší společnosti v Číně. Se studenty například diskutujeme o nejnovějších trendech v oboru a ukazujeme jim, jak mohou využívat nových příležitostí, třeba právě u nás. Celosvětově jsme program Seeds for the Future zahájili v roce 2008 a v roce 2016 jsme ve spolupráci s pěti předními univerzitami do programu přidali také Českou republiku. Loni jsme také nabídli stáže v čínském centru pro výzkum a vývoj