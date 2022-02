Zcela nový Hyundai TUCSON rozjede dobrodružství ve filmu "Uncharted" společnosti Sony Pictures

Upravený koncepční prototyp TUCSON "Beast" je jednou z hlavních hvězd nového filmu "Uncharted" společnosti Sony Pictures, který bude uveden českých kin 10. února. Globální marketingová kampaň společnosti Hyundai Motor bude zahrnovat novou televizní reklamu na model TUCSON, v níž vystoupí herecká hvězda Tom Holland jako Nathan Drake "Uncharted" je po divácky velmi úspěšném snímku "Spider-Man™: Bez domova" s rekordními tržbami druhým filmem ze strategického partnerství společností Hyundai Motor a Sony Pictures.

Zcela nový Hyundai TUCSON 2022 předvede své všestranné schopnosti a futuristický design v připravovaném filmu "Uncharted" z produkce společnosti Sony Pictures. Jako upravený koncept "Beast" přidá k akčnímu dobrodružství na stříbrném plátně další vzrušující zážitky a emoce.

Ve filmu, který má v českých kinech premiéru 10. února, se kromě prototypu TUCSON "Beast" objeví také oblíbené sériově vyráběné modely, jakými jsou zcela nový Hyundai TUCSON 2022, Genesis G90, Genesis G80 a Genesis GV80.

"Zcela nový TUCSON je velmi schopné SUV, které je připraveno přijmout výzvu v podobě dobrodružné honby za pokladem," řekl Thomas Schemera, výkonný viceprezident, globální marketingový ředitel a vedoucí divize zákaznických zážitků ve společnosti Hyundai Motor Company. "‚Uncharted' znají miliony fanoušků na celém světě. Máme proto velkou radost, že můžeme představit schopnosti a technologie našich vozidel kreativním způsobem, který se skvěle hodí k filmu společnosti Sony Pictures. Naše nedávná spolupráce na filmu ‚Spider-Man: Bez domova' propaguje naše modely IONIQ 5 a TUCSON s mimořádným úspěchem. Nyní se těšíme, že na tento úspěch navážeme filmem ‚Uncharted'."

Akční dobrodružný film společnosti Sony Pictures vychází z oblíbené stejnojmenné videohry, "Uncharted", pro PlayStation od společnosti Naughty Dog. Ve filmu je protřelý zloděj Nathan Drake (Tom Holland) naverbován ostříleným hledačem pokladů Victorem "Sully" Sullivanem (Mark Wahlberg), aby získali zpět jmění, které před 500 lety ztratil Ferdinand Magellan. To, co se na začátku zdá být pro dvojici "obyčejnou" loupeží, se vyvine v napínavý závod kolem celého světa s cílem dosáhnout pokladu před nemilosrdným Moncadou (Antonio Banderas), který je přesvědčen o tom, že oprávněným dědicem je on se svou rodinou. Pokud Nate a Sully dokážou rozpoznat nevšední indicie a vyřešit jednu z nejstarších světových záhad, mohou očekávat, že naleznou poklad v hodnotě 5 miliard dolarů, a Nate možná najde dokonce i svého dlouho neviděného bratra, ale pouze za předpokladu, že se naučí vzájemně spolupracovat.

Designové a technické centrum Hyundai v kalifornském městě Irvine spolupracovalo se společností Sony Pictures na designu koncepčního vozu TUCSON "Beast", který má robustní exteriér s vyztuženými nárazníky, pneumatikami a další výbavou pro outdoorové výpravy, s níž bude dobrodružná honba za pokladem ještě zábavnější.

"Tým značky Hyundai vytvořil zábavnou kampaň, která dokonale vystihuje dobrodružnou atmosféru filmu ‚Uncharted', a znovu tím ukazuje, proč je tak skvělým partnerem," řekl Jeffrey Godsick, výkonný viceprezident, odpovědný za globální partnerství a řízení značky, a vedoucí entertainment oddělení ve společnosti Sony Pictures Entertainment.

Společnost Hyundai Motor v rámci svých marketingových aktivit spojených s filmem uvedla globální televizní reklamu s Tomem Hollandem. V šedesátisekundové reklamě "Car Wash" vystupuje Holland jako Nathan Drake, který přijede do místní myčky se svým zabláceným vozem TUCSON, v němž má různé nástroje a artefakty pro honbu za pokladem. Zatímco se vůz myje, Nathan u mycí linky odpočívá a čeká, až bude TUCSON čistý a připravený na další dobrodružství. Třicetisekundová televizní verze se bude na českých televizních stanicích vysílat ve druhé polovině února.

Kampaň "Uncharted" společnosti Hyundai Motor vznikla na základě globálního reklamního partnerství, které bylo uzavřeno pro vícero filmů v květnu 2020 se společností Sony Pictures. Hyundai Motor v tomto partnerství prezentuje svou vizi mobility zaměřené na člověka a realizované prostřednictvím produktových a technických inovací. Nová kampaň následuje po úspěšném partnerství společnosti Hyundai Motor s filmem "Spider-Man: Bez domova", který je nyní v programu kin a již se zařadil mezi deset nejvýdělečnějších globálních filmů všech dob.

Hyundai bude v další fázi partnerství součástí filmu "Spider-Man™: Across the Spider-Verse (Part One)", který je pokračováním kritikou oceňovaného a oceněním Academy Award® ověnčeného animovaného filmu "Spider-Man: Paralelní světy". Premiéra nového filmu o Spider-Manovi je naplánována na říjen 2022.