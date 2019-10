ŽDAS uzavřel další kontrakt. Tentokrát v hodnotě 140 milionů

Akciová společnost ŽĎAS zahájila svoji výrobu před bezmála 70 lety. Firma má téměř 2 000 zaměstnanců. Výrobní program je zaměřen na tvářecí stroje, zařízení pro volné kování, zařízení na zpracování šrotu, hydraulické lisy, zařízení na zpracování válcovaných výrobků, zařízení pro rovnání materiálu, inspekční a rovnací linky pro úpravu tyčí a kusové dodávky pro válcovny. Společnost se specializuje také na výrobu odlitků od 200 do 60 000 kg, výkovků od 20 do 12 000 kg, ingotů od 500 do 20 000 kg a modelů nebo lisovacích nástrojů především z oblasti automobilového průmyslu. Výrobní haly jsou vybaveny kvalitním strojním vybavením k provádění těžkého i lehkého obrábění, montáže a testování jednotlivých výrobků. Moderní základna projekce a vývoje společně s mezinárodními

certifikacemi jsou zárukou kvality a spolehlivosti. Více informací naleznete na www.zdas.com.