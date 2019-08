ŽDAS vyhrál tendr za 4,3 miliardy korun. Bude významným exportérem v Rusku

Společnost ŽĎAS a.s. postaví 100MW energetický zdroj pro Magnitogorskij metalurgičeskij kombinat (dále jen MMK). Celkový objem kontraktu je 4,3 mld. korun (více než 172 mil. EUR) a společnost ŽĎAS a.s. se tak stane významným exportérem na trhu Ruské federace. Doba realizace výstavby je naplánována na 4,5 roku a je rozdělena na dvě etapy, energetické centrum má být zprovozněno do konce roku 2022 a výroba stlačeného vzduchu do konce roku 2023. Takto významnou zakázku v Ruské federaci získal český průmyslový podnik po dlouhých patnácti letech.



Na základě schválené strategie společnosti ŽĎAS a.s. a jejího jediného akcionáře CITIC Europe Holdings a.s. společnost ŽĎAS a.s. vyhrála výběrové řízení na výstavbu energetického zdroje s návaznou výrobou stlačeného vzduchu pro společnost MMK v Ruské federaci, ve městě Magnitogorsk. Energetický zdroj bude zpracovávat vysokopecní plyn z nově stavěné vysoké pece, jež společnost MMK buduje. Tendr byl zahájen v únoru roku 2018 a uzavřen v březnu 2019, kdy byla společnost ŽĎAS a.s. vybrána jako vítěz tendru na dodávku a nyní se také dokončuje kontrakt na výstavbu celku na klíč. Předpokládaný termín podpisu dodavatelské smlouvy je na přelomu září a října 2019.

"Jsem velice rád, že ŽĎAS realizací této zakázky navazuje na dlouholetou tradici českých výrobců energetických celků a dodavatelů na klíč. Společnost MMK je pro nás prioritním zákazníkem, se kterým bychom výhledově rádi spolupracovali nejen na trhu Ruské federace, ale i v dalších zemích, kde tato firma působí. Ve společnosti ŽĎAS jsme za poslední dva roky do modernizace investovali více než 450 mil. Kč a tyto investice, ve kterých budeme podle strategie mateřské společnosti CITIC dále pokračovat, nám umožňují ucházet se o takto jedinečné zakázky," říká Roman Náhončík, výkonný viceprezident CITIC Europe Holdings a.s.



Společnost MMK si vybrala firmu ŽĎAS ve velmi náročném technickém a komerčním tendru, kde žďárská firma uspěla díky nejlepšímu technickému řešení a účinnosti zařízení. Ve výběrovém řízení ŽĎAS porazil jedenáct dalších konkurentů z celého světa, a to i díky vynikající spolupráci se společností Siemens, UNIS Power a řadou dalších významných firem v oboru. Důležitým parametrem výběrového řízení u obrovského kontraktu je garance mateřské skupiny CITIC Group.



"Společnost ŽĎAS a.s. takto navazuje na historickou roli českého průmyslu v oblasti dodávek investičních celků. Jedná se o největší projekt za posledních 15 let do Ruské federace. Našim cílem je mimo jiné také revitalizovat energetické strojírenství v České republice. To de facto skončilo s poslední dostavbou paroplynové elektrárny Počerady a jsme pyšní na to, že můžeme přinést velice významné zakázky a zároveň získat i práci pro naší metalurgickou divizi, která bude vyrábět odlitky těles pro pět parních turbín na tomto projektu. Tento projekt je strategický v novodobé historii ŽĎAS a.s.," říká Pavel Cesnek, generální ředitel a místopředseda představenstva ŽĎAS a.s.



Vítězství v tendru MMK je tak již druhým úspěchem ŽĎAS v Ruské federaci v krátké době. Již v březnu tohoto roku akciová společnost ŽĎAS uzavřela strategický kontrakt na dodávky výkovků pro jadernou energetiku s ruským energetickým gigantem Rosatom. Počátkem března ve firmě ŽĎAS úspěšně proběhl kompletní audit společnosti CKBM (součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) pro dodávky metalurgických výrobků do atomové energetiky. Firma byla auditem hodnocena na nejvyšší možné úrovni a stala se tak auditovaným dodavatelem pro veškeré společnosti a projekty ruské skupiny Rosatom.

ŽĎAS se tak stává možná prvním přímým dodavatelem českého průmyslu pro projekt Akkuyu Nuclear, a jedním z mála českých výrobců, kteří zvládli splnit náročná obchodní i auditová kritéria skupiny Rosatom. Nemusí tak využívat prostředníků, jak tomu u mnoha dodávek českého průmyslu pro ruský Rosatom bývá. V roce 2019 vyrobí ŽĎAS pro CKBM na 400 výkovků o celkové hmotnosti přes 200 tun pro realizaci dodávek do tří jaderných elektráren - Kurské, Leningradské a Akkuyu a v jednání je spolupráce na výstavbě dalších elektráren v Rusku i v zahraničí.



O společnosti ŽĎAS, a.s.



Akciová společnost ŽĎAS zahájila svoji výrobu před bezmála 70 lety. Firma má téměř dva tisíce zaměstnanců. Výrobní program je zaměřen na tvářecí stroje, zařízení pro volné kování, zařízení na zpracování šrotu, hydraulické lisy, zařízení na zpracování válcovaných výrobků, zařízení pro rovnání materiálu, inspekční a rovnací linky pro úpravu tyčí a kusové dodávky pro válcovny. Společnost se specializuje také na výrobu odlitků od 200 do 50 tisíc kg, výkovků od 20 do 9 tisíc kg, ingotů od 500 do 20 tisíc kg a modelů nebo lisovacích nástrojů především z oblasti automobilového průmyslu. Výrobní haly jsou vybaveny kvalitním strojním vybavením k provádění těžkého i lehkého obrábění, montáže a testování jednotlivých výrobků. Moderní základna projekce a vývoje společně s mezinárodními certifikacemi jsou zárukou kvality a spolehlivosti. Více informací naleznete na www.zdas.com.