Zdraží letenky? Francie chce zavést ekologickou daň

Francouzská vláda chce od příštího roku zavést ekologickou daň k ceně letenky u všech letů s odletem z Francie. Pohybovat se má v rozmezí od 1,5 eura (38 Kč) za let ekonomickou třídou po Francii či v rámci EU po 18 eur (460 Kč) u letů třídou business mimo EU. Uvedla to ministryně dopravy Elisabeth Borneová. Očekává se, že daň ročně vynese 180 milionů eur (4,6 miliardy Kč), které chce vláda investovat do ekologické dopravní infrastruktury, včetně železnice.

Výjimku mají mít lety na Korsiku, do francouzských zámořských teritorií a také lety s přestupem ve Francii. Daň se nebude týkat příletů, ale pouze odletů. Akcie leteckých společností v Evropě na oznámení i tak zareagovaly výrazným poklesem.

Aktivisté nicméně upozorňují, že nová daň chování spotřebitelů pravděpodobně nezmění, protože navrhovaná výše je příliš nízká ve srovnání s jinými zeměmi.

Francie minulý měsíc uvedla, že si přeje, aby nová Evropská komise usilovala o ukončení globální daňové výjimky pro letecké palivo v rámci snah o snížení emisí oxidu uhličitého. Spojila se s Nizozemskem a společně chtějí přesvědčit další evropské země, aby cestování letadlem více zdanily.

Letecká společnosti Air France varovala, že nová daň výrazně ohrozí její konkurenceschopnost a že pro ni bude znamenat dodatečné náklady přes 60 milionů eur ročně. Z Francie vypravuje Air France přes 50 procent svých letů.

Vláda prezidenta Emmanuela Macrona uvedla, že chce, aby ochrana životního prostředí byla ústředním bodem její politiky. Koncem loňského roku ale po protestech takzvaných žlutých vest opustila návrh na vyšší daň z nafty, připomíná agentura Reuters.

Akcie Air France odpoledne na burze ztrácely více než pět procent, akcie irské nízkonákladové společnosti Ryanair 4,8 procenta, britský easyJet asi čtyři procenta a německá Lufthansa skoro tři procenta.