Ženský talent v odvětví technologií: Program Women in Tech zná své finalistky

Další úspěšné pokračování má za sebou program Women In Tech zaměřený na podporu talentovaných a cílevědomých žen zejména ze startupového prostředí. V rámci doprovodných akcí k pražskému Disraptors Summitu 2022 nabídl panelovou diskusi úspěšných žen-podnikatelek.

Cílem programu, za kterým stojí Hospodářská komora prostřednictvím Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace (VUPI) a technologická společnost Huawei, je v letošním roce prezentovat konkrétní ženy, které prošly podporou startupového prostředí a v současné době úspěšně podnikají.

Devět z deseti zaměstnaných ICT specialistů jsou v České republice muži, průměr Evropské unie je 8 z 10. V EU tak máme nejmenší počet žen v ICT sektoru. Proto si moderátorka a koordinátorka projektu Linda Štucbartová do panelové diskuse pozvala šestici finalistek programu Women in Tech, které představily své úspěšné podnikatelské projekty a diskutovaly o úskalích pro rozvoj ženských startupů. "Jen jedno procento investic v regionu střední a východní Evropy získaly startupy vedené ženami," upozornila na nelichotivou realitu Linda Štucbartová. To potvrdila i Hana Stelzer z platformy Impactso: "Pro startup je jednou ze základních výzev získání investorů."

Finalistky programu Women In Tech

• Bohdana Goliášová - Tvůrci v praxi

• Hana Stelzer - Impactso

• Maria Šimůnková - Nekrachni

• Eva Stejskalová - Regionální televize

• Barbora Kordanová - uLékaře.cz

• Andrea Najvárková - BringAuto

Jak se účastnice shodly, klíčová je v začátcích podnikání zejména odborná pomoc mentorů, expertů a získání potřebných členů do týmu, což jsou jedny z hlavních cílů programu Women in Tech. "Prostřednictvím 'Nekrachni' chceme mladým lidem ukázat základy finančního vzdělání. My sami jsme ale studenti, takže jakákoliv pomoc expertů na finančnictví se nám velmi hodí," podotkla Maria Šimůnková. Jak upozornila Bohdana Goliášová z komunity Tvůrci v praxi, neexistuje univerzální návod pro úspěšný rozjezd podnikání. "Provozovat tvůrčí byznys je velmi náročné, nelze kopírovat strategii technologických startupů. Udělali jsme chybu, že jsme si mysleli, že to jde. Proto jsem vyvinula typologii 'creative tribes'. Lidé si musí najít svůj kmen a podle toho zvolit svoji strategii od samého začátku, ne až po roce či dvou fungování."

Partneři na projektu pracují od začátku roku, kdy se VUPI a Huawei dohodli na spolupráci a propagaci žen ve startupovém prostředí v rámci programu Huawei Women in Tech (více zde). "V Huawei věříme, že v digitální éře jsou talentované ženy v technologickém průmyslu zoufale potřebné," uvádí Gabriela Löbel, manažerka aktivit společenské odpovědnosti ve společnosti Huawei. "Posílení postavení žen a zvýšení jejich viditelnosti přinese celé naší společnosti nové možnosti a ruku v ruce s nimi i technologický a obchodní pokrok. Proto se ženy snažíme maximálně podporovat, a to jak globálně, tak i lokálně u nás v Česku."

Společnost Huawei je hlavním partnerem projektu. Letošní ročník Women in Tech bude pokračovat v následujících měsících a vyvrcholí slavnostním oceněním v první polovině prosince.