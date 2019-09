Ženy dostávají více než muži. Stolní hra má probudit mladé lidi

Světoznámý prodejce hraček a her Hasbro spustí prodej nové verze své populární deskové hry Monopoly. V ní budou ve výhodě ženy, které budou dostávat více peněz než muži. Změnou pravidel chce firma upozornit na genderovou platovou propast ve společnosti. Zprávu přinesl server USA Today.

Nová verze hry dostala moderní kabát, například místo železnice budou hráči využívat společné jízdy ve stylu Uberu. Tím nejdůležitějším inovativním prvkem ovšem je, že na startu hry dostanou ženy 1900 dolarů, zatímco muži jen obvyklých 1500. Rozdíl se bude týkat také každého projetí startovního políčka: ženy budou mít nárok na 240 dolarů, muži na 200.

Podle ředitelky globální strategie a marketingu společnosti Hasbro Jen Boswinkelové je hra určena především pro děti a mládež, které má upozornit na současné téma, jež hýbe společností a o němž možná dosud nevěděli. "Se všemi aspekty, které dnes obklopují posilování ženského postavení, jsme cítili, že je správné tímto způsobem Monopoly osvěžit," prohlásila.

Místo tradičního skupování nemovitostí (pozemky, hotely, domy, elektrárny, ...) budou ve "feministické verzi" hráči investovat do inovací, se kterými přišly ženy, jako například čokoládové cookies, neprůstřelné vesty, nebo solární vytápění.

"Zajistili jsme, aby to vypadalo autenticky, pro rodinu to bylo zábavné a zároveň aby se hráči dozvěděli více o věcech, které jsou součástí jejich životů a o nichž nevěděli, že je vynalezly ženy," řekla Boswinkelová.

Hráči si samozřejmě mohou sami vybrat, zda se budou řídit upravenými pravidly, které ženy zvýhodňují. "Je to způsob, jak rodiny mohou mluvit o tom, co se kolem nich děje, a je to jednoduchý způsob, jak vysvětlit dětem, chlapcům a dívkám, co se jejich rodičům možná v posledních letech přihodilo a co zažili," sdělila o cílech Hasbra Boswinkelová.

Nové Monopoly mají zamířit do prodeje ještě tento měsíc. Už teď si ale mohou Američané hru přeobjednat na stránkách Walmartu za 20 dolarů.