Získejte podepsané předměty od sportovních hvězd. Tenistky Plíškovy v aukci podpořily Dětskou dopravní nadaci

Dětská dopravní nadace (DDN), která pomáhá dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách, letos podpořila 25 dětí částkou v celkové výši 385 000 korun. Od roku 1999 rozdala již přes 15 milionů korun, které slouží zejména na podporu studia sirotků na středních a vysokých školách. Ve spolupráci s Aukro.cz nadace spustí 10. prosince aukci o originální podepsané předměty známých českých sportovců, kteří se společně potkali při focení kalendáře k 30. výročí působení značky AAA AUTO na trhu.

Zájemci mohou unikáty jako podepsané tenisové rakety sester Karolíny a Kristýny Plíškových, dresy AC Sparta Praha a FC Slovan Liberec nebo podepsané foto obrazy dalších hvězd dražit až do 15. prosince. Výtěžek z akce půjde na snížení studijních nákladů dětí, které nadace podporuje.

"Mám radost, že mohu být součástí Dětské dopravní nadace, která má za cíl alespoň trochu pomáhat při vzdělávání dětem, které bohužel v důsledku dopravní nehody přišly o jednoho nebo oba rodiče. Proto jsme s fotografem Ondřejem Pýchou, sportovci, ale i nejdéle pracujícími zaměstnanci AAA AUTO nafotili kalendář k 30. výročí značky. V kalendáři se objevilo na 17 osobností s automobilem z naší nabídky. Podepsané foto obrazy z kalendáře a další originální kousky, které sportovci do aukce věnovaly, mohou zájemci dražit od 10. do 15. prosince," uvedla předsedkyně správní rady Dětské dopravní nadace a generální ředitelka skupiny AURES Holdings Karolína Topolová. "Již v minulosti jsme ve spolupráci s Aukro.cz podobnou aukci uspořádali a byl o ni velký zájem. Doufáme, že se nám podaří na podporu dětí i tentokrát vybrat zajímavou částku," doplnila Topolová.

V aukci mohou zájemci získat podepsané foto obrazy a kalendář od hvězd, mezi kterými jsou tenistky Karolína a Kristýna Plíškovy, bývalý český profesionální fotbalový útočník Petr Švancara, slovenský MMA zápasník Samuel Pirát Krištofič nebo fotbalisté AC Sparta Praha David Moberg Karlsson, Lukáš Juliš a Andreas Vindheim i FC Slovan Liberec Theodor Gebre Selassie, Michael Rabušic a Jan Mikula. Navíc například Karolína a Kristýna Plíškovy věnovaly do dražby své podepsané rakety, fotbalisté míče a dresy, Samuel Pirát Krištofič podepsané tričko. Dražba bude probíhat zde: https://aukro.cz/uzivatel/ddn/nabidky.

Letos nadace přijala celkem 25 oprávněných žádostí o finanční příspěvek pro děti a rozdělila mezi ně finanční pomoc ve výši 385 000 Kč. Výše příspěvku činí 30 000,- Kč pro vysokoškoláky sirotky, 15 000,- Kč pro vysokoškoláky polosirotky, 20 000,- Kč pro ostatní sirotky od mateřských škol až po vyšší odborné školy a 10 000,- Kč pro polosirotky ve stejných vzdělávacích zařízeních. "Letos je to bohužel již podruhé po více než dvou desítkách let, kdy se kvůli pandemii při tradičním předávání příspěvků Dětské dopravní nadace nemůžeme společně sejít se všemi dětmi a studenty. Každý rok se těším, že se potkáme, a dělá mi velikou radost, když vidím, jak rostou v mladé a sebevědomé lidi, a jak se jim daří," doplnila Karolína Topolová. Děti mohou také využít možnosti studovat bezplatně na soukromé vysoké škole CEVRO Institut, získat přednostně zaměstnání u největšího prodejce ojetých aut AAA AUTO či bezplatně studovat na jazykové škole Confucius. Partnerem DDN je také prodejce luxusních talismanů do auta Moorys.cz, kdy 50 Kč z každého prodaného talismanu putuje právě na podporu sirotků. Tradičními přispěvateli jsou pak Global Assistance, který pomohl částkou 200 000 korun, nebo AURES Holdings a prodejce automobilů Přerost a Švorc.

Cílem Dětské dopravní nadace je zejména finančně pomáhat dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách a také těm dětem, které mají v důsledku dopravní nehody trvalé zdravotní následky. Nadace od svého založení poskytla dětem již téměř 12 milionů korun, a to zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu. Podrobnější informace o činnosti nadace a návod jak zažádat o příspěvek mohou zájemci nalézt na webu www.detskadopravninadace.cz.