Zkrachovalá německá CK FTI zrušila zájezdy s odletem ode dneška do pondělí

Zkrachovalá německá cestovní kancelář (CK) FTI Touristik zrušila zájezdy s odletem ode dneška do pondělí. Jak se bude situace vyvíjet dál, není v tuto chvíli jasné. ČTK to dnes řekla výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Možná je podle ní varianta, že by zájezdy následně převzal jiný subjekt.

Přesný počet klientů, kteří měli s CK FTI Touristik na dovolenou mezi dneškem a pondělím odletět, Chaloupková neuvedla. V cestovní agentuře Invia, která prodává zájezdy od cestovních kanceláří, řeší jednotlivé případy, řekla ČTK mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková.

V zahraničí je s německou CK FTI Touristik přibližně 200 až 300 českých turistů, řekla ČTK v úterý Chaloupková. Dovolenou tráví převážně v Turecku, další jsou v evropských letoviscích. Agentura Invia zatím podle Jiruškové nezaznamenala případy, kdy by klienti, kteří nyní jsou se zkrachovalou německou CK FTI v zahraničí, museli dovolenou předčasně ukončit. Celkem jich je na dovolené v současné době asi stovka, uvedla Jirušková v úterý.

"V destinacích, jako jsou Baleárské ostrovy, Turecko či Spojené arabské emiráty, máme nyní 40 klientů, se všemi jsme v kontaktu a pokud mají jakýkoli dotaz či problém, řešíme s pořadatelem nebo přes help linku," řekl ČTK jednatel cestovní agentury NaCesty.cz Jiří Pikrt. S odjezdy v budoucnu má podle něj zarezervovaný zájezd či ubytování od pořadatelů ze skupiny FTI 120 rodin.

Lidé, kteří si zájezd koupili přímo od FTI Touristik či přes českou cestovní agenturu, by se podle Chaloupkové měli primárně obrátit na německý cestovní fond DRSF. Právě u toho jsou německé CK pojištěny proti úpadku. Česká cestovní agentura klientům dokáže poskytnout pomoc s překladem či je dále nasměrovat, řekla ČTK Chaloupková. Informace, které CK FTI lidem i prodejcům poskytuje, jsou podle ní kusé.

Klienti, kteří ještě neodcestovali, si mohou u fondu DRSF nárokovat vrácení peněz za celý zájezd. Pokud by lidé museli dovolenou ukončit dříve, dostanou podle Chaloupkové rozdíl mezi počtem vyčerpaných a nevyčerpaných dní.

Společnost FTI Group, do které CK FTI Touristik patří, v době pandemie nemoci covid-19 získala od státního stabilizačního fondu WSF pomoc 595 milionů eur (14,7 miliardy Kč). Podle poskytnutých údajů však rezervace v poslední době výrazně zaostávala za očekáváním a mnoho dodavatelů trvalo na platbě předem. Kvůli tomu se zvýšila potřeba likvidity, a firma už nebyla schopna tyto peníze vyplácet do doby, než bude vyřešena nová investice. Vláda odmítla firmě poskytnout další pomoc.

FTI Group má zhruba 11.000 zaměstnanců a je třetí největší evropskou cestovní společností za TUI a DER Touristik. Ve fiskálním roce 2022/2023 vzrostl firmě obrat o deset procent na 4,1 miliardy eur. Hlavním akcionářem byla naposledy egyptská investiční rodina Sawirisů, uvedla agentura DPA.