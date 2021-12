Zlaté české ručičky aneb trend DIY

Aktivita pro dlouhé chvíle, koníček, anebo řešení touhy po unikátním výrobku? Ať už za oblibou kutilství u Čechů stojí cokoli, nejedná se o žádný náš unikát. Kutilů je všude celá řada a stávající trend schovaný za zkratkou DIY vládne světu.

DIY je zkratka pro anglické spojení do it yourself neboli udělej si sám. Životní postoj, který jde proti konzumnímu způsobu života a ukazuje, že se lidé chtějí vracet k tomu, aby věnovali čas sami sobě, své zručnosti a rozvoji svých schopností. Navíc svým výtvorem obdarují někoho blízkého či si pyšně výsledek své práce užívají.

Ať už se věnujete práci v dílně, vyrábíte módní doplňky, či zkoušíte upéct vlastní chleba podle návodu na YouTube, věřte, že děláte dobře. Podle slov koučky Heleny Theunissen je totiž hned několik důvodů, proč je DIY skvělý způsob zábavy: "Získáte nové znalosti a dovednost. Hledáte postupy a řešení, osvojujete si schopnosti, které jste dosud neměli. Díky DIY můžete odhalit svá přirozená nadání. Pokud se vám při takové činnosti podaří ztratit pojem o čase a naplní vás radost z dobře odvedené práce, je to to nejlepší, co jste pro sebe mohli udělat."

Vyjma způsobu, jak si vyčistit hlavu a radovat se z výsledku, má DIY ještě další přínosy. Může být cestou, jak si přirozeně zvednout sebevědomí; tvorba alespoň části toho, co vás potěší, vlastníma rukama je pro to ideální. "Skrze své hobby se můžete dostat do zajímavých komunit lidí, kteří mají stejné nadšení pro věc jako vy. Vyměníte si zkušenosti a můžeme získat nové přátele," popisuje koučka Theunissen další pozitiva. V neposlední řadě vás může výroba čehokoli vlastníma rukama naučit trpělivosti a zbavit se pochybností ohledně vlastních schopností. Snadno se tak může stát, že se z původní koníčku stane motivace pro životní změnu, založení vlastní firmy či změnu profese.

Vlny oblíbenosti DIY využila i řada obchodníků. Například zážitková firma Adrop.cz uvedla na trh novinku s názvem KutilBox. "Zjistili jsme, že v zahraniční už podobné sety existují a je o ně zájem. Tak jsme se pustili do výroby vlastních prototypů," přibližuje zrod prvních českých KutilBoxů Rostislav Peníška z Adrop.cz. Nyní jsou v prodeji sety například na výrobu piva IPA, sušeného masa nebo s koženými výrobky, jako je třeba zápisník či pásek. Nechybí DIY set na výrobu nože.

Pokud byste preferovali nějaký větší kousek, v Hornbachu můžete pořídit některý z komponentů Buildify. Jsou speciálně připraveny na výrobu nábytku; palety, bedny a další komponenty mají stejnou velikost, takže si zvládnete vyrobit nábytek podle vašich představ. Popusťte uzdu fantazii a vložte srdce do toho, co vám dělá radost. Anebo využijte DIY jako vánoční dárek. Ať už byste sáhli po KutilBoxu či by byste darovali výrobku nábytku, spolu s tím bude radost obdarovaného umocněna prožitkem, který bude s výrobou vlastními silami spojen.