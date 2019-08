Zlato kvůli sporu mezi USA a Čínou vystoupilo nejvýše za šest let

Cena zlata v pondělí roste kvůli obavám z eskalace obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Během dne se vyšplhala až na 1469,60 dolaru za troyskou unci (31,1 gramu), tedy na nejvyšší úroveň od května 2013. Krátce před 18.00 SELČ si připisovala zhruba 1,4 procenta na 1461 USD (33 700 korun).

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že od 1. září zavede dodatečné desetiprocentní clo na zboží z Číny, jehož roční dovoz do Spojených států dosahuje 300 miliard dolarů (sedm bilionů Kč). Čína v pondělí umožnila oslabení domácí měny na nejnižší úroveň za více než deset let, což Trump označil za měnovou manipulaci.

"To, co tlačí zlato vzhůru, je strach z těchto cel a strach z čínské odvety," uvedl jeden z obchodníků společnosti U.S. Global Investors. "Nepřekvapilo by mě, kdyby zlato do listopadu či prosince dosáhlo úrovně 1500 dolarů," dodal.

Nejistota ohledně obchodního sporu mezi USA a Čínou a vývoje globální ekonomiky snižuje zájem investorů o rizikovější aktiva, jako jsou například akcie. Zlato je naopak považováno za bezpečnou investici v období nejistoty.