Změna dodavatele energií aneb Jak platit konečně méně

Kdy je vhodná doba na přechod k novému dodavateli? Pokud se vám zdá, že platíte zbytečně moc. Není to ale jediný faktor, který by vás k takovému rozhodnutí měl vést. Pojďme si ukázat, proč a jak změnit dodavatele energií.

Přejít, nebo nepřejít - to je, oč tu běží. Ceny energií jsou pro mnoho domácností stále velká neznámá. Situace na trzích vypadá sice o poznání příznivěji než před rokem, ale stále není všude růžovo. To se dá změnit jednoduchým srovnáním cen energií. Vyplatí se ho dělat pravidelně. Ceny dodavatelů se totiž neustále mění, a proto by byla škoda přijít o příznivé nabídky.

Změna dodavatele energie začíná rešerší

Nezapomínejte ale na důležitý fakt - cena je důležitá, není to však jediná věc, která by vás měla zajímat. Změna dodavatele energií by se neměla obejít bez důkladného průzkumu všech nabízených služeb. Zajímat by vás proto mělo následující:

Klientský servis dodavatele energie

Doba jeho fungování

Počet zákazníků

Vlastní aplikace na vyřizování důležitých věcí

Možnost samoodečtu

Férové a srozumitelné podmínky dle vašich požadavků

Nastavení doby trvání smlouvy

Nenechte se ukolébat nízkou cenou. Bez kvalitních služeb si zaděláváte na problémy v budoucnu. A především během krize. Jistota v cenách a dodávkách energie je důležitým krokem pro stabilitu každé domácnosti.

Jak změnit dodavatele - krok za krokem

Změna dodavatele plynu a elektřiny probíhá víceméně totožným způsobem.

Prvním krokem je srovnání cen energií. V současné době vám je porovná každý dodavatel přímo na svém webu. Například slovenský dodavatel SPP do kalkulačky promítá cenu plynu i elektřiny současně. Ideální start pro ty, kteří přemýšlejí o změně obou komodit. Stačí zaslat poslední vyúčtování a máte jasno.

Následuje stanovení podmínek. Pokud do nich nemůžete mluvit, nejspíš nejednáte s příliš spolehlivým dodavatelem. Nastavení doby trvání smlouvy a srovnání všech nejasností by mělo být samozřejmostí.

Jestli pro vás budou konečné podmínky férové, na řadu přichází převod smlouvy. V tomto bodě se spousta zákazníků zdráhá pokračovat. A přitom nejde o nic fatálního. U zmiňovaného SPP si můžete vše rozmyslet dokonce i 15 dní po první dodávce.

Nebudu při změně dodavatele platit pokutu?

Každá společnost by měla pracovat tak, aby vám nehrozily žádné dodatečné poplatky. Výpověď smlouvy s dodavatelem energií za vás navíc může provést nová společnost. Stačí udělit plnou moc a o starosti máte postaráno. Jak probíhá převod smlouvy, si ale dopředu zjistěte. I když se tím vlastně nemusíte zabývat, je dobré se o všem informovat.

Nejen u elektřiny - také změna dodavatele plynu může být v současné době výhodná. U SPP dokonce platíte každým rokem nižší cenu. A to i pod vládou stanoveným stropem. Začněte tedy jednoduše a spočítejte si, kolik můžete ušetřit. Každá koruna se počítá a za jednoduché srovnání nedáte nic než trochu času.