Zpracovateli masa MP Krásno loni vzrostly tržby a výrazně i zisk

Společnosti MP Krásno z Valašského Meziříčí na Vsetínsku, která patří k největším zpracovatelům masa v České republice, loni vzrostly tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží na téměř 2,350 miliardy korun. Meziročně to bylo zhruba o 8,9 milionu korun více. Firma za loňský rok vykázala zisk po zdanění přesahující 94,2 milionu korun, o rok dříve byl 28,2 milionu korun. ČTK to zjistila z výroční zprávy a účetní závěrky podniku zveřejněné ve Sbírce listin.

Největší část výnosů firmy tvořily tradičně tržby z masných výrobků. Loni přesáhly 1,795 miliardy korun, v roce 2017 činily zhruba 1,808 miliardy korun. Podnik dodává na trh mimo jiné šunky, uzená masa, párky, klobásy, salámy, tlačenky, jelita, jitrnice nebo grilovací speciality. "Více než 97 procent sortimentu je zařazeno do kategorie bezlepkový výrobek, tedy vhodné pro celiaky," uvedl management podniku ve výroční zprávě.

Firma loni omezila nebo úplně zastavila prodej ztrátových výrobků. Zaměřila se také na ziskovost podnikových prodejen, ztrátové prodejny uzavřela. Podnik loni vyvinul a zařadil do prodeje 15 nových masných výrobků. Mezi nejúspěšnější novinky patřily podle vedení společnosti Božská šunka nejvyšší jakosti, Grilovací klobása Bruschetta a Vysočina Kája. Firma loni zaměstnávala v průměru 871 lidí, v předchozím roce jich bylo o pět méně.

Historie průmyslového zpracování masa ve Valašském Meziříčí sahá do roku 1895, kdy řezníci založili Družstvo na postavení jatek. V roce 1955 byly do provozu uvedeny mrazírny. Nově vybudovaný masokombinát zahájil výrobu o devět let později. V roce 1993 byl privatizován a od ledna 1994 firma nesla název Masný průmysl - Krásno. Od počátku roku 2004 má společnost název MP Krásno.