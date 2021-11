Zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték nebude mít výraznější vliv, tvrdí banky

Banky tvrdí, že čtvrteční rozhodnutí České národní banky o zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték na ně nebude mít výraznější vliv, protože tyto parametry vesměs dodržují už nyní. Vyplývá to z páteční ankety mezi největšími bankami. Neshodují se v názoru, zda opatření nyní výrazně podnítí zájem klientů o hypotéky. ČNB s platností od dubna 2022 zpřísnila limity pro poskytování hypoték.

Poměr hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) ČNB snížila na 80 procent z předchozích 90 procent. Zároveň obnovila další příjmové limity pro poskytování hypoték. Lidé do 36 let však budou mít mírnější limity pro poskytnutí úvěru, který slouží k nákupu jejich vlastního bydlení.

"Zatímco oznámení nových limitů v roce 2018 vyvolalo mezi žadateli zájem získat hypotéku bez omezení, v současnosti tento efekt kvůli vyšším úvěrovým sazbám i vysokým cenám nemovitostí neočekáváme," řekl v pátek předseda představenstva Hypoteční banky Karel Feix. Nová pravidla ČNB podle něj nebudou pro klienty banky a nové zájemce o hypotéku znamenat zásadní rozdíly. "Proti dřívějším nařízením ČNB pozitivně vnímáme mírnější limity pro žadatele do 36 let, které dávají mladým rodinám lepší podmínky pro dosažení vlastního bydlení," dodal.

Úprava pravidel velký dopad mít nebude, souhlasil šéf hypoték v Raiffeisenbank Milan Voldřich. Větší dopad budou mít podle něj zvyšující se sazby, kdy žadatelé budou muset mít vyšší příjmy. Nárůst zájmu o hypotéky nyní naopak očekává. "Vždycky to tak bylo. Ve chvíli, kdy ČNB vydala doporučení, zvedlo to zájem o hypotéky, protože to logicky v lidech vyvolalo obavu, že pak už by hypotéku nemuseli dostat," vysvětil. "I přesto, že na zavedení pravidel je dostatečná lhůta, očekáváme zvýšený zájem o hypotéky právě před Vánocemi," dodal mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Air Bank v tuto chvíli negativní dopady do obchodních výsledků nečeká. "Už nyní k posuzování žádostí o hypotéku přistupujeme obezřetně, a proto se nedomníváme, že bychom hypoteční úvěr od dubna mohli poskytnout méně lidem než doposud. Drtivou většinu hypotečních úvěrů také poskytujeme s LTV do 80 procent, proto ani v této oblasti nečekáme změny," dodala mluvčí banky Jana Pokorná.

Česká spořitelna parametr DSTI, tedy poměr mezi měsíčním příjmem žadatele a objemem jeho měsíčních splátek, v průběhu celého roku držela na 45 procentech. "Podobně jsme také LTV 90 procent poskytovali zejména mladým klientům, zatímco u řady zejména starších klientů, kde jsme vnímali riziko předlužení, jsme i před aktuálním zpřísněním doporučení ČNB poskytovali hypotéky s 80procentním LTV. Nynější zpřísnění doporučení ČNB je tak v případě spořitelny pouze nastavením laťky na úroveň, na níž se pohybovala po celý rok," upozornil mluvčí ČS Filip Hrubý.

Úprava úvěrových parametrů ze strany ČNB byla očekávaná a samotná nebude mít dramatický dopad na trh financování bydlení, míní Ondřej Šuchman z Komerční banky. Určitě ale podle něj dojde k omezení financování pro určitou skupinu klientů, jelikož zejména v souvislosti s rostoucími úrokovými sazbami některým vzroste ukazatel DSTI nad 45 procent. Část těchto klientů se tedy přesune do nájemního bydlení a pořízení bydlení vlastního odloží v čase, podotkl.