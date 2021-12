Zůstaňte v bezpečí při vánočních nákupech on-line

Obliba nakupování po internetu v Česku nepřestává růst. Potvrzují to také data Asociace pro elektronickou komerci (APEK), podle kterých český trh online prodeje zboží rostl v uplynulých letech meziročně nejméně o 15 %. V roce 2020 pak vlivem pandemie COVID-19 došlo ke skokovému zvýšení prodejů o 26 %. Za celý rok 2021 se očekává další růst minimálně o 15 % a také uvidíme již tradiční intenzitu online nákupů v předvánočním období. "Každá oblast čilého obchodního dění samozřejmě přitahuje také podvodníky. Proto je velmi důležité, aby zákazníci věděli, jak na internetu nakupovat bezpečně a nenechali si zbytečně zkazit svátky srážkou se zlodějem či nezodpovědným obchodníkem," vysvětluje na úvod specialista e-commerce a člen APEK Jan Pánek.

Podle odborníků na internetový prodej však naštěstí existuje několik základních ukazatelů, díky kterým je možné rozpoznat důvěryhodný e-shop. Zákazníci by je měli pozorně prozkoumat pokaždé, než uskuteční první nákup v e-shopu, se kterým dosud nemají zkušenosti. V případě pochybností je lepší dát od takového obchodu ruce pryč a raději vybrat zboží jinde. Přečtěte si konkrétní tipy a také příběhy zákazníků, kteří se již s online kriminalitou setkali osobně.

Hodnocení a certifikace

V současnosti nejlepším způsobem, jak si můžete e-shop ověřit, je hodnocení na obchody.heureka.cz. Zákaznické recenze zde uvedené jsou objektivní, protože dotazník spokojenosti je zasílán Heurékou přímo zákazníkům po provedení nákupu. Další objektivní hodnocení e-shopů můžete najít na Zboží.cz, které funguje na stejném principu. "Na detailu e-shopu na srovnávači Heureka.cz či Zboží.cz najdete statistiku, co zákazníci u prodejce oceňují a v čem má rezervy. Z reakcí e-shopu na negativní recenze poznáte, jak zákaznická podpora reaguje na mezní situace - reklamace, výměny zboží, či dokonce ztráty zásilek dopravcem," vysvětluje Vojtěch Sláma, majitel českého e-shopu s erotickými pomůckami Yoo.cz, který je rovněž členem APEK.

Další známkou seriózního obchodu je certifikace APEK. "Úkolem certifikací je chránit spotřebitele. K plnění kritérií nutných k získání certifikátu se obchodníci zavazují zcela dobrovolně. Jde, tedy o vstřícný krok směrem k zákazníkovi a snahu aktivně ukázat důvěryhodnost obchodu. APEK u obchodníků pravidelně kontroluje například zda dodržují dodací lhůty, jestli poskytují pravdivé informace, odpovídají za kvalitu prodávaného zboží, a staví se zodpovědně k reklamacím," vysvětluje Jan Pánek, který provozuje úspěšný e-shop Vinozarchivu.cz. Nositelem certifikace APEK může být pouze obchod, který splňuje všechny podmínky - u takového najdete logo certifikace většinou v horní či dolní části webu, případně v sekcích jako kontakty nebo o nás.

Nepředpokládejte však automaticky, že pokud e-shop tuto certifikaci nemá, je nutně podvodný. Některé obchody jednoduše nechtějí za certifikaci utrácet peníze, protože mají i bez ní dobré hodnocení uživatelů na jiných platformách. Kromě Heuréky a Zboží.cz také na Google a Facebooku, kde však nemusí vždy jít o uživatele, kteří u e-shopu skutečně nakoupili.

Transparentnost informací

Provozovatel e-shopu má ze zákona informační povinnost vůči zákazníkům. Zejména v rámci obchodních podmínek musí být dohledatelné všechny důležité údaje, tedy obchodní jméno a sídlo, IČO a DIČ a kontaktní údaje. Také o důvěryhodnosti webu něco vypovídá fakt, že není možné se nikam dovolat ani dohledat konkrétní e-mailovou adresu a někdy ani kontaktní formulář. Kvalitní prodejce nabízí různé způsoby kontaktu a výjimkou už dnes není ani chat přímo na stránkách nebo spojení přes WhatsApp. Ideálně byste měli všechny důležité údaje na e-shopu najít v sekci kontakty.

"Určitě bych zákazníkům doporučil prohlédnout si reklamační řád e-shopu. Pokud má e-shop tuto sekci zpracovanou jasně a přehledně, je to dobré znamení. Pokud jsou instrukce pro vrácení či reklamaci schované v obchodních podmínkách někde na sedmnácté straně, zbystřete. Takový e-shop zákazníkům reklamace moc neusnadňuje," doplňuje Vojtěch Sláma.

Také můžete narazit na některé e-shopy, které vypadají jako české, ale jejich text je pouze přeložený a jde o zahraniční společnosti bez česky mluvících zaměstnanců. Často je poznáte podle nedokonalém češtiny způsobené strojovým překladem textů. Nákup u nich si rozmyslete v případě, že by vám dělala problém případná komunikace v jiném jazyce, než v češtině.

Možnosti platby a doručení

O tom, jak budete za svoje zboží platit a jak vám bude doručeno, musíte být informováni předem a na kvalitu e-shopu poukazuje také to, že nabízí různé možnosti platby na výběr. U seriózních a ověřených prodejců žádné riziko spojené s online platbou nehrozí. Abyste zbytečně nepřišli o peníze, držte se těchto důležitých pravidel:

• Platbu kartou provádějte pouze na takových webových stránkách, jejichž adresa URL začíná na https:// (tedy ne pouze http://) a v adresním řádku vidíte ikonu zámečku. Znamená to, že vaše on-line platba bude zabezpečená.

• Platit kartou přes oficiální platební bránu je nejbezpečnější způsob platby na internetu. V případě problému s vrácením platby od e-shopu si u své banky vyžádáte takzvaný chargeback - zpětné proplacení. Pokud banka reklamaci uzná, vrátí vám na účet peníze a reklamaci si s obchodníkem vyřeší sama.

• Internetové platby provádějte pouze z vlastních zařízení. Neplaťte z cizích, nebo dokonce veřejných počítačů a buďte také obezřetní při využívání veřejného wi-fi připojení (více o tom ještě níže).

Častým mýtem je, že dobírka je nejbezpečnější způsob platby. Ve skutečnosti při převzetí na dobírku vůbec nemáte jistotu, že v balíku je vámi objednané zboží, a v jakém je stavu. Balík si můžete otevřít až po uhrazení zboží kurýrovi. Pokud obsah balíku neodpovídá vašemu očekávání, tak částku musíte vymáhat po prodejci, a to bude u neseriózního prodejce složité. Zvlášť pokud jste zaplatili v hotovosti, protože o takové platbě neexistuje žádný záznam u vaší banky, která by vám mohla pomoci právě prostřednictvím služby chargeback.

"Osobně jsem byl velmi překvapený, že služba chargeback opravdu dobře funguje. Před pěti lety se mi při cestách po Asii stala nepříjemnost - v kavárně při platbě kartou zadala obsluha omylem na terminálu částku s jednou nulou navíc. Obchodník se mnou sice pak komunikoval přes Facebook, ale vymlouval se na složitost zpětného bankovního převodu a sliboval, že mi peníze vrátí v hotovosti přes své známé. Vše ale natahoval, a do mého návratu zpět do Čech žádné vrácení neproběhlo. Pak obchodník přestal zcela komunikovat. Doma jsem tedy kontaktoval svoji banku, které jsem předal i proběhlou komunikaci s obchodníkem. Během několika dní jsem od banky dostal částku zpět," popisuje svoji zkušenost Michal z Prahy.

Na internetový zločin však může člověk narazit i v případě, že nakupuje u renomovaného e-shopu. Své o tom ví čtyřicetiletý interní auditor Radek z Olomouce, který díky své práci pro nadnárodní společnost často cestuje do zahraničí. "Samozřejmě s sebou pořád tahám notebook, protože potřebuju co nejdřív vyplňovat a odesílat reporty," popisuje. Většinou se připojuje k wi-fi v hotelu a když je v terénu, používá hotspot na svém mobilu. "Nedávno jsem ale v Dánsku potřeboval odeslat reporty a mobil jsem měl skoro vybitý, tak jsem se ve městě připojil k wi-fi v kavárně. Vyřídil jsem práci a když už jsem seděl u kafe, dal jsem si půlhodinku na netu." Při brouzdání oblíbenými weby na Radka vyskočila nabídka na parfém, který miluje jeho žena, za akční cenu. "Blížilo se naše výročí, tak jsem měl radost, že výhodně vyřeším dárek!" Objednal tedy, zaplatil kreditkou a s radostí z dobrého nákupu spěchal na letiště a vydal se na cestu domů. "Když jsem si po přistání v Praze zapnul mobil, zaplavila ho smršť SMS zpráv z banky: žádosti o potvrzení plateb mojí kartou na různých e-shopech, o které se někdo pokoušel během mého letu!"

Radek se stal obětí internetové kriminality, konkrétně útoku hackera. Jakou udělal chybu? "V tomto případě šlo o podcenění bezpečného připojení při provádění internetové platby. Když se totiž připojím na nějakou veřejnou wi-fi, nikdy si nemůžu být jistý jejím zabezpečením. Můžu se tak třeba v kavárně na chvíli stát uživatelem sítě, do které snadno pronikne útočník, a skrze ni získá i přístup k mému počítači. Zjistit tak údaje o kreditní kartě, které při platbě zadávám, je pro něj hračka," vysvětluje odborník na kybernetickou bezpečnost Karol Suchánek.

Radka však zachránilo takzvané dvoufaktorové ověřování (2FA), které je již pravidlem pro používání platebních karet na internetu. Hackerovi tedy nestačilo zadat údaje z karty, protože každou platbu bylo navíc potřeba potvrdit zadáním kódu z SMS - a tak neuspěl. 2FA se doporučuje využívat také pro přihlašování do všech online služeb, které to nabízejí. Někde je možné 2FA vypnout, ale nedělejte to - přijdete tím o jednu důležitou vrstvu ochrany.

Když to není zcela nutné, na veřejné wi-fi neprovádějte platby v bankovnictví a nezadávejte bankovní údaje. Vyšší stupeň ochrany poskytuje mobilní internet. Pokud chcete surfovat na notebooku, vytvořte si raději hotspot z mobilu. Při připojení k veřejné wi-fi používejte VPN. Tedy aplikaci, která vytvoří bezpečný tunel mezi vaším zařízením - ať už počítačem či smartphonem - a internetovými stránkami," doplňuje Karol Suchánek. Podle něj je také bezpečnější pro dvoufaktorové ověření plateb nepoužívat SMS, ale potvrzení v mobilní aplikaci dané banky.