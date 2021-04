Adršpach spustí on-line prodej vstupného do skal, cílem je regulace návštěvnosti

Obec Adršpach na Náchodsku je připravena spustit on-line prodej vstupenek do Adršpašských skal a rezervaci parkovného, jakmile to pandemická situace dovolí. Část vstupenek bude možné zakoupit nadále v pokladnách na místě, ale nebude jistota, že se na každého dostane. Kapacita prohlídkového okruhu bude omezena na maximálně 400 lidí za hodinu. Řekli to zástupci obce Adršpach. Cílem je zamezit dopravním komplikacím v okolí skal a regulovat počet návštěvníků. V posledních letech zájem o skalní města na Náchodsku roste.

"Kvůli vládnímu nařízení jsme prodej vstupenek zatím nespustili, do 11. dubna platí nouzový stav. Pokladny jsou zavřené. Jakmile to situace dovolí, jsme schopni on-line prodej okamžitě spustit,” řekla starostka Adršpachu Dana Cahová.

Nový webový portál adršpašských skal obec spustila 1. dubna 2021, avšak on-line prodej vstupenek a parkovného zatím není možný. Na webových stránkách bude během nákupu možné zvolit datum a čas návštěvy skal. Každá on-line vstupenka i parkovné budou obsahovat QR kód, jak pro snadnou kontrolu ve skalním městě, tak i pro otevření vjezdové brány parkoviště, uvedli zástupci obce.

Pokud si návštěvníci pořídí on-line vstupenku, vyjde je vstup levněji a s on-line parkovným budou mít jistotu, že seženou u skal místo. Lidé také ušetří podle toho, v jakou část dne se do skal vydají, uvedli zástupci obce. "Zvolili jsme klouzavý tarif. Nový rezervační systém uleví návštěvnosti v nejvytíženějších hodinách," řekla koordinátorka cestovního ruchu v Technických službách Adršpach Kateřina Menšíková.

V hlavní sezoně, která trvá od 1. dubna do 31. října, zaplatí dospělý v nejexponovanějším čase mezi 10.00 a 14.00 160 korun, dítě 90 korun. Zvýhodněné vstupné bude v dopoledních a odpoledních časech, tedy mezi 08.00 až 10.00 a mezi 14.00 a 17.00. Dospělý v této době za on-line vstupenku zaplatí 110 korun a snížené vstupné bude za 60 korun. Tento tarif bude bez rozdílu časů platit i mimo sezonu. Na pokladnách na místě bude vstupné v hlavní sezoně celý den stejné, pro dospělého 180 a pro dítě 110 korun, mimo sezonu pak 130 za dospělého a 80 korun za dítě.

On-line parkovné na den pro osobní auto a motocykl vyjde na 150 korun a pro autobus či obytný vůz na 300, na místě bude parkovné o 50 korun dražší.

Sousední Teplice nad Metují, kde je také skalní město, se k on-line rezervačnímu systému letos zřejmě nepřipojí. V jednání je ale výpomoc tamních parkovišť na letní měsíce, kdy je tradičně nápor v Adršpašsko-teplických skalách největší. V minulosti, když se zaplnila parkoviště u skalního města v Adršpachu, byla auta odkláněna do Teplic, odkud návštěvníci mohli dojet do Adršpachu vlakem.

Návštěvníci Adršpašských skal mají k dispozici dva prohlídkové okruhy, jeden o délce tří kilometrů, druhý kolem jezera měří asi kilometr. Provozovatelem jsou adršpašské technické služby. Národní přírodní rezervace Adršpašské skály je menší částí Adršpašsko-teplických skal, které jsou největším celistvým skalním městem v ČR.