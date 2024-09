Akademie Michael slaví úspěch

Akademie Michael, která se dlouhodobě řadí mezi přední vzdělávací instituce v oblasti umění a médií, má důvod k oslavám. Dominik Kalivoda, který zde vystudoval filmovou tvorbu, dosáhl mimořádného úspěchu se svým dokumentárním filmem Velký finále PSO.

Škola, která studenty připraví na skutečný svět

Na Akademii Michael studenti získají nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti a kontakty, které je připraví na skutečný svět. Příkladem je i absolvent Dominik Kalivoda, jehož časosběrný dokumentární film Velký finále PSO si během krátké doby získal pozornost široké i odborné veřejnosti. Poprvé dokument mohli diváci vidět u příležitosti zahájení letošního 64. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Nejen, že festival odstartoval, ale také si z něj odnesl cenu prezidenta festivalu za autentické ztvárnění inspirativního příběhu mladých lidí. Tato cena se udílela poprvé v historii.

Úspěch filmu je nejen důkazem Dominikova osobního talentu a odhodlání, ale také kvality vzdělání, které Akademie Michael poskytuje. Škola se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj kreativního potenciálu svých studentů a podporuje je v realizaci vlastních projektů. Díky tomu se mnoho absolventů prosazuje v oblasti filmu, fotografie, grafiky, designu a v dalších uměleckých disciplínách.

Smysluplná výuka a cenná praxe

Studenti Akademie Michael získají neocenitelné zkušenosti od respektovaných expertů z praxe. Jedním z těch, kteří studenty provází na cestě za plněním profesních snů, je několikanásobný držitel Českého lva za režii, pedagog se zkušeností z newyorské Columbia University, režisér a scenárista Vladimír Michálek, vedoucí oboru Filmová tvorba. "Důležité je, abychom studentům pomáhali ve všech směrech, které budou potřebovat ve svém profesním životě. Snažím se být jim dobrým partnerem, který jim pomáhá nalézt sebedůvěru v sebe sama. Jejich úspěchy vnímám velmi intenzivně. Jsou jistým zrcadlem naší práce s nimi a zároveň i potvrzením, že to má smysl."

Studenti mají možnost nejen čerpat know-how od odborníků, kteří je vyučují, ale také s nimi spolupracovat, a to už během studia, či těsně po něm. Zmíněný Dominik Kalivoda během studií sbíral zkušenosti jako asistent na několika natáčeních hraných filmů a reklam. Jeho studentský snímek První večeře měl mezinárodní premiéru na Neisse Film Festival.

"Velký finále PSO jsem začal točit měsíc po tom, co jsem převzal diplom. Jednoho dne mi zavolal můj bývalý pedagog z Akademie Michael Michal Kráčmer se slovy: ‚Ty jsi na škole říkal, že máš šuplík plný námětů. Tak s něčím přijď a začneme točit.‘ Já jsem mu tehdy vítězně řekl, že už dávno točím, že se může přidat. Tak začala naše spolupráce. Už jen to, že jsem Michala během studií potkal, mi otevřelo cestu blíž do velké filmové branže," přibližuje mladý režisér spolupráci s producentem a pedagogem Michalem Kráčmerem .

Nové generaci studentů Dominik vzkazuje, aby se nevzdávali. "Škola mě naučila, že si mám stát za svým. Je dobré poslouchat učitele, vyslechnout to, co říkají, zamyslet se, jestli to tak člověk cítí a jestli to chce udělat, nebo ne, a tím směrem se vydat. Nebojte se a pojďte do toho. Každý můžeme tvořit a každý máme svůj unikátní pohled na svět."