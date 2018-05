Aktivisté narušili divadlo v Brně. Ježíš v něm znásilňuje muslimku

Zhruba na hodinu se aktivistům podařilo narušit kontroverzní inscenaci Naše násilí a vaše násilí v Divadle Husa na provázku v Brně. Krátce po začátku představení vtrhla na jeviště necelá třicítka členů hnutí Slušní lidé, utvořila na jevišti řetěz a bránila hercům v další produkci. Když do divadla dorazil antikonfliktní tým policie, aktivisté jeviště opustili a představení bylo obnoveno.

V představení postava Ježíše znásilňuje muslimku, což vyvolalo kritiku a protesty dlouho před uvedením. Narušení představení se očekávalo.

Z představení pro pár desítek lidí celostátní událost. Hru Naše násilí a vaše násilí v divadle Husa na Provázku narušilo asi třicet aktivistů hnutí Slušní lidé - jsou to ti v modrých tričkách v pozadí. Tvrdí, že je uráží vyobrazení Ježíše. pic.twitter.com/NM6gD94NEB - ČT24 (@CT24zive) May 26, 2018

Zhruba 25 členů hnutí Slušní lidé vtrhlo na jeviště jen minuty po začátku představení. Před herci utvořilo řetěz ve snaze je z jeviště vytlačit a zabránit jim v další produkci. Aktivisté také dělali hluk a pískali na píšťalky. Naopak normální diváci začali hercům tleskat a skandovali: "Slušní lidé, domů!"

Herci se krátce a neúspěšně snažili dál hrát, neuspěly ani pokusy o dialog. Aktivisté například tvrdili, že provoz divadla je placen z jejich daní, za což sklidili posměch. Na jeviště začali vstupovat i běžní diváci, kteří na něm krátce tančili. Poté, co členové Slušných lidí odmítli výzvu bezpečnostní agentury, aby scénu opustili, se čekalo na příjezd policie. Před 20.00 dorazil do divadla policejní antikonfliktní tým, a aktivisté po dohodě z představení odešli.

"Na to jeviště jsme se dostali asi po nějakých deseti minutách, protože jsme chtěli vydržet, chtěli jsme se podívat, o čem ta hra je. Od desáté minuty to byl maglajs, perverznosti, takže jsme šli na to jeviště," řekl za Slušné lidi Zdeněk Pernica. Doplnil, že herce chtěli vypískat, ti prý ale "pokračovali v ochmatávání". "Tak jsme na ně hodili vstupenky, co jsme zmačkali, ale pokračovalo to dál, tak jsme šli na jeviště" shrnul Pernica.

Hnutí vzniklo jako reakce na současné vedení Brna hnutím ANO, Žít Brno, KDU-ČSL, Stranou zelených a TOP 09. Jeho předseda Pernica je trojnásobný mistr ČR v kickboxu a má bezpečnostní agenturu. Ministerstvo vnitra označilo Slušné lidi za extremisty.

"Byli jsme požádáni vedením divadla a pořadatelskou službou, že uvnitř je skupina diváků, která opakovaně porušuje návštěvní řád, a pořadatelská služba to ve vlastní režii nedokázala zvládnout," řekl mluvčí policie Pavel Šváb s tím, že policie zná totožnost narušitelů a oznámí ji správnímu orgánu. "Později budeme analyzovat videozáznamy, zda nedošlo k nějakému dalšímu protiprávnímu jednání," uzavřel Šváb.

Podle zpravodaje v divadle zůstali v hledišti další, tentokrát křesťanští aktivisté. Při citované scéně znásilnění začali v hledišti hvízdat a skandovat: "Neurážejte Krista Pána!" Bezpečnostní služba je pokojně odvedla ven. "Bylo to hrozné, ale musíme se naučit bojovat za naši víru a našeho Boha, protože pokud ho někdo takovým způsobem uráží a pokud někdo ukazuje že náš Bůh někoho znásilňuje, tak je to blasfemie nejvyššího řádu," uvedla za křesťanské aktivisty Iva Syptáková. Doplnila, že vyvedeno bylo dalších asi 15 lidí.

Po skončení inscenace policie doporučila, aby diváci odešli nikoliv přes Zelný trh, kde byli stále protestující, nýbrž přes Petrskou ulici a Petrov. Aktivisty policie oddělila od Petrské ulice dodávkou a kordonem.