Aktivisté odmítají opustit budovu kliniky na Žižkově

Exekutor ve čtvrtek dopoledne zahájí vyklizení budovy v Jeseniově ulici na pražském Žižkově, kde sídlí Autonomní sociální centrum Klinika. Zástupci centra nadále odmítají budovu bývalé plicní kliniky, kterou vlastní Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), opustit. Na den vyklizení naplánovali v objektu nenásilný happening spojený s kulturním programem. Aktivisté požadují, aby SŽDC od exekuce ustoupila, budovu by podle nich mohlo převzít hlavní město. Podle správy železnic to ale není možné.

Nevyužívaný dům aktivisté obsadili v roce 2014. Nejprve jej užívali načerno a později si vyjednali výpůjčku. Mezitím objekt přešel ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na SŽDC. Ta chce objekt zrekonstruovat a zřídit v něm kanceláře pro svoje zaměstnance. Organizace proto požádala soud o nařízení exekuce, aby mohla nechat budovu vyklidit.

Proti exekuci se zástupci Kliniky opakovaně bránili, soudy všech instancí jejích námitky zamítly. Aktivisté i přesto odmítají prostory opustit s tím, že rekonstruovat se nezačne dříve než za rok a minimálně do té doby by mohli v objektu zůstat. Mohlo by tam podle nich působit například centrum pro ženy bez domova. Připomněli také, že soud SŽDC nepřikázal nechat budovu vyklidit, pouze to umožnil.

Vedení hlavního města koncem loňského roku začalo jednat se SŽDC o možnosti převzetí zchátralé budovy do své správy. Podle mluvčí správy Kateřiny Šubové to však není možné, protože podle smlouvy o převodu od ÚZSVM z roku 2016 nemohou objekt po dobu 20 let převést na jiného vlastníka. Kromě toho by pro převod na Prahu bylo nutné budovu nejprve nabídnout státním organizacím a poté získat souhlas vlády. Od plánu exekuce tak správa i přes výzvy zástupců Kliniky ustoupit nehodlá.

Přesný postup vyklizení bude záviset na rozhodnutí exekutora, který může požádat o asistenci policii. Aktivisté uvedli, že na čtvrtek plánují happening příznivců Kliniky, který začne v 9.00 a má být nenásilný. Zahájení exekuce je naplánováno na 10.00.

Podle mluvčí SŽDC Kateřina Šubové nelze předjímat postup exekutora, který se bude rozhodovat na základě situace na místě. Samotné vyklizení by měli provést vykonavatelé exekutora a zásah policie není nezbytný, přistupuje se k němu jen v případě problémů. "V případě, že tam dojde k jakémukoliv ohrožování exekutora nebo výkonu exekuce, případně pokud by byl někdo ohrožen na zdraví či na životě, tak je na rozhodnutí exekutora, že může kontaktovat policii a vyžádat si její asistenci," uvedla mluvčí.

Za Kliniku se postavili zástupci Zelených z Prahy 3, kteří fungování centra dlouhodobě podporují. Bývalý starosta a nyní opoziční zastupitel třetí městské části Alexander Bellu (ODS) je za podporu aktivistů kritizoval a uvedl, že zvažuje trestní oznámení na zástupce Kliniky kvůli tomu, že nerespektují rozhodnutí soudu. Starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09) na facebooku uvedl, že Klinika by měla respektovat rozhodnutí justice a objekt bezodkladně opustit. Dodal, že SŽDC bude muset zajistit ostrahu budovy do doby, než začne plánovaná rekonstrukce.

Nejde o první případ vyklizení budovy, tehdejší majitel ÚZSVM ji nechal poprvé vyklidit policií v roce 2014. Tři lidé tehdy odmítli budovu opustit a skončili na policejní služebně. V roce 2016 pak byla v objektu několikrát nahlášena bomba. V jednom případě policisté zadrželi 16 aktivistů, kteří i přes anonymní nahlášení výbušniny odmítli Kliniku opustit.