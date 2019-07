Alexandra Udženija: Buď jsme spolu, nebo nejsme spolu

Máme vrchol letní sezony. Města jsou prázdná a lidé tráví svojí dovolenou někde u vody. To znamená jedno: pro novináře nastává okurková sezona! A tak co se nestane? Vít Rakušan, předseda strany, která se potácí kolem pětiprocentní hranice volitelnosti, řekne něco o předvolebním bloku a novináři to už to berou za hotovou věc.

Ostatně většina novinářů miluje tyhle "alibistické" projekty a ráda o nich píše, protože každý z nich může popustit uzdu své fantazii. A pochopitelně byl dotázán i předseda ODS Petr Fiala, co si o tom myslí. Nezlobte se na mě, ale ať jsem si četla odpověď zleva zprava, tak nikde neřekl, že je něco na stole a že se do něčeho jde. Naopak jeho odpověď byla rozvážná a zcela na místě.

Mimochodem ty úvahy od různých "moudrých" politiků, že by měly všechny strany kandidovat dohromady a pak mít vlastní kluby, zásadně odmítám, protože bych to považovala za podvod na voliče. Buď jsme spolu, nebo nejsme spolu, nic mezi tím přeci neexistuje.

Autorkou je 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.